Vincenzo Lanni condannato a 10 anni per aver accoltellato una manager a Milano il 3 novembre 2025. Dettagli sul processo e sul reato di tentato omicidio.

Vincenzo Lanni, sessantenne milanese, è stato condannato dal Tribunale a dieci anni di reclusione per il reato di tentato omicidio premeditato. La sentenza riguarda l'aggressione violenta avvenuta il 3 novembre 2025, in cui l'imputato ha accoltellato una donna di 43 anni, manager dell'azienda Filombarda.

I dettagli dell'aggressione a Milano

Il fatto di sangue si è consumato mentre la vittima si recava al lavoro in piazza Gae Aulenti, la nota area commerciale e finanziaria di Milano situata in prossimità di Porta Garibaldi. L'attacco è avvenuto nella zona dei grattacieli, un luogo ad alto traffico di persone e attività professionali durante gli orari lavorativi.

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Secondo quanto emerso durante le indagini, Lanni ha scelto la sua vittima in modo del tutto casuale. La donna non aveva alcun legame con l'aggressore e risultava completamente sconosciuta a lui. Questa mancanza di motivazione personale ha configurato il gesto come una minaccia indiscriminata contro l'incolumità pubblica.

La valutazione della premeditazione

La Giudice dell'Audienza Preliminare, Chiara Valori, ha espresso la propria valutazione giuridica confermando la gravità del gesto compiuto. La magistrata ha ritenuto provata la presenza di dolo e di pianificazione, elementi che qualificano il tentato omicidio come premeditato.

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Il Pubblico Ministero, Maria Cristina Ria, aveva contestato l'accusa di tentato omicidio aggravato, sottolineando la volontà di uccidere da parte dell'imputato. La difesa avrebbe potuto opporre resistenza, ma la Corte ha dato ragione all'accusa, stabilendo la linea penale da applicare al caso specifico.

Conseguenze per la vittima e il colpevole

La condanna a dieci anni rappresenta una delle pene standard per reati di questa entità nel sistema giudiziario italiano. Il tempo della detenzione servirà a scontare la pena per l'attentato alla salute fisica e psicologica della manager, che ha subito gravi lesioni all'altezza della schiena.

Per la società milanese, l'evento ha riaffiorato con la sentenza di primo grado, ricordando la vulnerabilità dello spazio pubblico nelle grandi città. La scelta casuale della vittima lascia perplessi sull'imprevedibilità dei crimini commessi da soggetti senza relazioni pregresse con le vittime.