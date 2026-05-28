Un tribunale austriaco ha condannato a 15 anni di carcere un 21enne che ha ammesso di aver pianificato uno sventato attacco islamista a un concerto di Taylor Swift a Vienna nel 2024.

Un tribunale austriaco ha condannato a 15 anni di carcere un 21enne che ha ammesso di aver pianificato uno sventato attacco islamista a un concerto di Taylor Swift a Vienna nel 2024.

L'uomo, identificato come Beran A, era accusato di aver pianificato un attentato al concerto della cantante statunitense nel 2024. La corte ha trovato l'imputato colpevole di vari reati principalmente legati al terrorismo. L'attacco era stato scoperto prima che potesse essere messo in atto e l'uomo è stato arrestato in tempo. La condanna è stata emessa giovedì a Wiener Neustadt, in Austria.

L'imputato ha ammesso di aver pianificato l'attacco e di aver cercato di acquistare armi per portarlo a termine. La corte ha considerato anche la minaccia rappresentata dall'imputato e la necessità di proteggere la società da attacchi terroristici. La condanna di 15 anni di carcere è stata considerata adeguata per la gravità dei reati commessi. L'imputato non ha espresso alcuna reazione alla condanna.

La notizia dell'attacco pianificato da Beran A è stata confermata da fonti ufficiali. La polizia austriaca ha dichiarato di aver scoperto il piano dell'imputato e di averlo arrestato in tempo. La corte ha anche considerato la minaccia rappresentata dall'imputato e la necessità di proteggere la società da attacchi terroristici. La condanna di 15 anni di carcere è stata considerata adeguata per la gravità dei reati commessi.

L'imputato non ha espresso alcuna reazione alla condanna. La notizia dell'attacco pianificato da Beran A è stata confermata da fonti ufficiali





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