Condanna a 200 anni per Paul Mackenzie, leader setta Shakahola

Il tribunale di Mombasa condanna a 200 anni Paul Mackenzie, predicatore kenyano responsabile della morte di 191 persone. La sentenza evita la pena capitale per possibilita' di riabilitazione.

Un tribunale di Mombasa ha condannato venerdì 6 novembre Paul Mackenzie, predicatore kenyano dichiarato colpevole dell'omicidio di 191 persone, per lo più bambini, a 200 anni di reclusione. La sentenza è stata emessa dopo che l'accusa aveva richiesto la pena di morte, ma la giudice ha optato per un periodo detentivo infinito con l'obiettivo di preservare la possibilità di riabilitazione del condannato.

Dettagli della condanna e meccanismi legali

Paul Mackenzie era il leader della Good News International Church, una setta religiosa fondata nel 2003 che ha attirato centinaia di seguaci attraverso la diffusione di prediche via televisione. Durante il processo, è emerso che i membri della setta venivano convinti a lasciarsi alle spalle la vita precedente per unirsi al culto in una tenuta isolata situata nella foresta di Shakahola, nel sud del Kenya. L'arresto di Mackenzie nel 2023 ha portato alla scoperta dei corpi di 429 persone, molte delle quali morte di fame, mentre altre erano state strangolate, picchiate o soffocate.

Also read Economia, sempre più bond per l’IA: l’Unione europea mette in moto 200 miliardi

La responsabilità legale di Mackenzie è stata accertata ufficialmente solo per una parte delle morti totali, specificamente per 191 vittime. Tuttavia, le indagini hanno rivelato gravi abusi, tra cui molestie sessuali commesse contro bambine appartenenti al gruppo. Il predicatore affronta attualmente processi separati in altri due tribunali del Kenya, dove è accusato di terrorismo, abusi su minori e tortura, il che potrebbe portare a ulteriori condanne penali.

Posizioni delle parti e ruoli degli accusati

La giudice del tribunale di Mombasa ha motivato la decisione di non applicare la pena capitale citando il principio che l'esecuzione eliminerebbe ogni possibilità di riabilitazione del condannato, un fattore chiave nel sistema giudiziario kenyano che non esegue condanne a morte dal 1987. Questa scelta riflette un approccio legale specifico che privilegia la pena detentiva come strumento di correzione, nonostante la gravità assoluta dei crimini commessi contro una comunità vulnerabile.

Advertisement

Oltre a Paul Mackenzie, altre 28 persone sono state condannate per aver aiutato il leader della setta, tra cui le guardie che facevano rispettare i suoi ordini all'interno della tenuta. Le pene inflitte a questi complici variano notevolmente, con la pena massima per uno di loro che raggiunge i 160 anni di carcere. Questa distinzione nelle condanne sottolinea la differente entità del ruolo giocata da ciascuno degli accusati durante gli eventi che hanno portato alle tragedie nella foresta di Shakahola.

Secondo le testimonianze di alcuni superstiti emerse durante le indagini, Mackenzie aveva istruito i membri a digiunare sostenendo che tale pratica avrebbe assicurato loro un posto in paradiso. Questa narrazione religiosa distorta ha giocato un ruolo fondamentale nel manipolare gli adepti, spingendoli a rifiutare il cibo e le cure mediche necessarie, con conseguenze fatali per la maggior parte delle vittime, incluse intere famiglie con bambini piccoli.

Impatto reale e prossimi passaggi processuali

La condanna a 200 anni di Paul Mackenzie rappresenta un segnale forte per la società kenyana e per la comunità internazionale riguardo alla lotta contro le sette religiose abusive e la protezione dei minori. L'evento ha riaperto il dibattito sulla sicurezza nazionale e sulla regolamentazione delle organizzazioni religiose in un Paese dove il fondamentalismo e l'isolamento sociale sono stati sfruttati per commettere crimini di eccezionale gravità.

Nonostante la sentenza finale per l'omicidio, il percorso giudiziario per Mackenzie non è ancora concluso. L'uomo rimane detenuto e dovrà affrontare i procedimenti pendenti per terrorismo, abusi su minori e tortura in altri due tribunali. Le autorità kenyane continueranno a monitorare la situazione per garantire che la giustizia sia pienamente applicata in tutti gli aspetti del caso, che ha scioccato l'opinione pubblica mondiale dopo la scoperta delle fosse comuni nella foresta di Shakahola.