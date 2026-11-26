Il tribunale di Yogyakarta condanna a nove anni di carcere la direttrice Diyah Kusumastuti per la gestione dell'asilo Little Aresha e abusi sui minori, suscitando indignazione nazionale.

Un tribunale indonesiano nella città di Yogyakarta ha condannato a nove anni di reclusione la direttrice di una fondazione che gestiva un asilo nido, in un caso di abusi sui minori che ha provocato ampia indignazione a livello nazionale. La notizia, confermata da Reuters il 27 novembre, segna una pietra miliare nella vicenda che ha coinvolto decine di bambini tra i 2 e i 6 anni rinvenuti legati con mani e piedi.

Verdetto e Colpevolezza per Negligenza

Diyah Kusumastuti è stata dichiarata colpevole giovedì scorso di aver gestito l'asilo nido senza la dovuta licenza ufficiale e di negligenza grave che ha direttamente portato agli abusi sui bambini sotto la sua custodia. La sentenza è stata riportata da siti di notizie locali affidabili come Detik e Kumparan, che hanno dettagliato le implicazioni legali della decisione giudiziale.

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Raid Polizia e Dinamica degli Abusi

La situazione è venuta alla luce a fine aprile, quando la polizia ha effettuato un raid nell'asilo Little Aresha situato nella provincia di Yogyakarta. Durante l'operazione, gli agenti hanno scoperto decine di bambini di età compresa tra i 2 e i 6 anni legati insieme, mani e piedi vincolati, in condizioni di abbandono e maltrattamento che hanno scosso l'opinione pubblica.

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Multa, Risarcimento e Possibile Appello

Oltre alla pena detentiva, il tribunale ha comminato a Diyah una multa di 900 milioni di rupie, corrispondenti a 48.940 dollari, e ha ordinato il pagamento di circa 200 milioni di rupie a titolo di risarcimento alle vittime. I pubblici ministeri avevano inizialmente richiesto una pena di dieci anni, ma il giudice ha applicato nove anni. Imedia Dwi Anjani, rappresentante dei genitori, ha sostenuto che il risarcimento non copre adeguatamente le spese per la terapia dei bambini. Il legale di Diyah ha dichiarato che la donna sta ancora valutando se presentare ricorso in appello, poiché la sentenza ufficiale non è stata ancora pubblicata.