Condanna a morte per il colonnello congolese coinvolto nell'omicidio degli esperti ONU

Un tribunale militare congolese ha condannato a morte il colonnello Jean de Dieu Mambweni per aver orchestrato l'uccisione di due esperti ONU nel Kasai nel 2017. La sentenza, che conferma il coinvolgimento di agenti statali, non porterà a un'esecuzione ma all'ergastolo, mentre rimangono dubbi su una piena giustizia.

Un tribunale militare congolese ha condannato a morte il colonnello Jean de Dieu Mambweni per il suo ruolo nell'omicidio di due esperti delle Nazioni Unite avvenuto quasi dieci anni fa nella regione centrale del Kasai.

La sentenza, emessa venerdì dall'Alta Corte Militare di Kinshasa, ribalta la precedente condanna a dieci anni di reclusione per mancata assistenza e disobbedienza, riconoscendo invece la sua responsabilità diretta nell'orchestrazione delle uccisioni. Il caso ha sollevato interrogativi persistenti sul coinvolgimento dello Stato congolese in un crimine che ha scosso la comunità internazionale.

Secondo la sentenza visionata da Reuters e dalla sorella di una delle vittime, il colonnello è stato giudicato colpevole del crimine di guerra di omicidio per aver attivamente organizzato l'imboscata che ha portato alla morte degli esperti ONU Zaida Catalan, svedese-cilena, e Michael Sharp, statunitense. I due investigavano le stragi di massa nella regione del Kasai quando, il 12 marzo 2017, furono fermati da miliziani del gruppo Kamuina Nsapu presso un ponte vicino al villaggio di Moyo-Musila, condotti nella boscaglia e fucilati.

I loro corpi vennero ritrovati sedici giorni dopo. Il Congo non esegue condanne a morte dal 2003, pertanto la pena si trasformerà di fatto in ergastolo. La decisione conclude quasi nove anni di procedimenti giudiziari e conferma le condanne a morte già inflitte nel 2022 a decine di miliziani.

Tuttavia, le reazioni delle parti civili sono contrastanti. Elizabeth Morseby, sorella di Catalan, ha accolto con favore l'accertamento di una cospirazione, affermando che 'conferma che Zaida e Michael non sono state semplicemente vittime di un atto violento casuale'. Ha però sottolineato come la giustizia resti incompleta, citando registrazioni attribuite a Mambweni in cui questi esprimeva timori che gli esperti potessero incriminare le autorità e rivelare sforzi per occultare fosse comuni.

Paul Nsapu Mukulu, presidente della Commissione nazionale per i diritti umani del Congo, ha dichiarato che 'tutte le prove indicano che il duplice omicidio degli esperti ONU costituisce un crimine di Stato, e un crimine di Stato non si affronta facilmente'. Le organizzazioni per i diritti umani, come Human Rights Watch, hanno criticato il primo processo per aver ignorato prove video che mostravano agenti governativi aiutare a condurre gli esperti verso il luogo dell'agguato.

Morseby ha concluso che 'la vera responsabilità richiede non solo condanne, ma una piena comprensione di come e perché questi crimini siano stati permessi'





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