Condanna all'ergastolo per Francis Kaufmann: duplice omicidio di Anastasia e Andromeda a Roma

La Corte d'Assise di Roma condanna all'ergastolo Francis Kaufmann per l'omicidio di Anastasia Trofimova e Andromeda. Ecco i dettagli della sentenza.

La Corte d'Assise di Roma ha emesso una sentenza definitiva e irrevocabile nei confronti di Francis Kaufmann, condannandolo all'ergastolo per il duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della loro figlia Andromeda. La decisione è stata resa pubblica giovedì 5 novembre, chiudendo un capitolo giudiziario lungo e complesso che ha visto il protagonista fuggire in Grecia prima di essere catturato.

I corpi delle due vittime furono rinvenuti il 7 giugno dell'anno precedente nel parco di Villa Pamphili, a Roma. Le due donne furono trovate senza vita a pochi metri l'una dall'altra, in una circostanza che aveva immediatamente scatenato un'indagine capillare da parte delle autorità competenti e sollevato un'ondata di indignazione nell'opinione pubblica nazionale.

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La sentenza e l'isolamento diurno

I giudici hanno accolto integralmente le richieste formulate dal Pubblico Ministero di Roma, confermando non solo la condanna all'ergastolo ma imponendo anche un periodo di isolamento diurno di tre anni. Questa misura aggiuntiva è stata considerata necessaria per garantire la massima sicurezza e prevenire eventuali rischi durante il giorno, dato il profilo psicologico dell'imputato.

A Kaufmann, noto anche con lo pseudonimo Rexal Ford, erano contestati fatti gravissimi che includevano il duplice omicidio aggravato. Le accuse prevedevano motivi futili e abietti, la minorata difesa della vittima, il legame affettivo con la compagna e il vincolo di discendenza con la piccola Andromeda, oltre al reato di occultamento di cadavere.

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La requisitoria del PM e il profilo psicologico

Il Pubblico Ministero ha descritto Francis Kaufmann come un individuo freddo, lucido, manipolatore e affetto da narcisismo patologico, pur sottolineando che egli non era incapace di intendere e di volere al momento dei fatti. L'accusa ha sottolineato come la forte personalità dell'americano si manifestasse in un comportamento impostore, capace di ingannare anche le forze dell'ordine.

Secondo quanto dichiarato in sede di requisitoria, Kaufmann era riuscito a incartare gli agenti che lo avevano fermato mentre era ubriaco in strada insieme alla figlia. Il pm ha espresso l'opinione che, se le forze dell'ordine avessero agito con maggiore cautenza in quella circostanza, la bambina di soli 11 mesi sarebbe probabilmente ancora viva, evidenziando la drammatica possibilità di un esito diverso.

Le tesi della difesa e l'assenza di prove materiali

Dalla parte di Francis Kaufmann, l'avvocato Paolo Foti aveva richiesto l'assoluzione da entrambi i capi di imputazione, invocando la formula del non aver commesso il fatto, anche con dubbio. L'avvocato ha sostenuto durante l'arringa che in questa vicenda mancasse la prova regina, evidenziando l'assenza delle impronte digitali di Kaufmann sui corpi delle vittime come elemento cardine della mancanza di certezze scientifiche.

La difesa ha inoltre fatto leva sulle lacaze investigative e sulle incertezze che, a suo dire, circondavano l'accaduto. L'obiettivo era dimostrare l'insufficienza degli indizi raccolti durante le indagini preliminari per poter sostenere una condanna penale, sostenendo che non fosse stato possibile ricostruire con certezza il nesso causale tra le azioni dell'imputato e la morte delle donne.

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La reazione delle parti civili e il percorso clinico

Mario Angelelli, legale di parte civile, ha commentato la condanna esprimendo un senso di conforto per i familiari delle vittime, seppur di piccola entità rispetto al dramma subito. L'avvocato ha ricordato la natura moltiplicata del dolore, con una figlia unica e una nipote non conosciuta che si sarebbero potute salvare, sottolineando come la sentenza servisse ad alleviare lo stato d'animo dei parenti.

Il processo era stato precedentemente sospeso nel mese di maggio dello scorso anno, quando la Corte aveva disposto un percorso farmacologico per l'imputato. L'udienza era ripresa poco più di un mese dopo, quando i giudici avevano ritenuto che lo stato psicofisico di Kaufmann fosse compatibile con la detenzione, rigettando lo stesso ottobre la richiesta di una nuova perizia sulla capacità di intendere e volere.