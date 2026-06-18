Condanna all'ergastolo per Vasile Frumuzache, accusato di due omicidi

Vasile Frumuzache, un uomo di 30 anni, è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di due donne. La prima vittima, Ana Maria Andrei, è scomparsa da Montecatini Terme nell'agosto 2024 e il suo corpo smembrato è stato ritrovato solo nel giugno 2025 nei boschi delle Panteraie, nel Pistoiese. La seconda vittima, Maria Denisa Paun, è stata uccisa nel residence Ferrucci di Prato, dove lavorava, nella notte tra il 15 e il 16 maggio 2025. Durante il processo, Frumuzache ha confessato entrambi gli omicidi.

Vasile Frumuzache , un uomo di 30 anni, è stato condannato all'ergastolo per l'omicidio di due donne. La prima vittima, Ana Maria Andrei , è scomparsa da Montecatini Terme nell'agosto 2024 e il suo corpo smembrato è stato ritrovato solo nel giugno 2025 nei boschi delle Panteraie, nel Pistoiese.

La seconda vittima, Maria Denisa Paun, è stata uccisa nel residence Ferrucci di Prato, dove lavorava, nella notte tra il 15 e il 16 maggio 2025. Durante il processo, Frumuzache ha confessato entrambi gli omicidi. Ha dichiarato di aver ucciso Ana Maria Andrei dopo che lei si sarebbe rifiutata di avere rapporti sessuali con lui perché era romeno.

Ha anche sostenuto di aver ucciso Maria Denisa Paun perché lo avrebbe ricattato, chiedendogli 10mila euro per non rivelare alla moglie una presunta relazione extraconiugale. La Corte d'Assise ha respinto la richiesta della difesa di sottoporre l'imputato a una nuova perizia psichiatrica, ritenendo sufficiente la consulenza già effettuata nelle indagini preliminari, che lo giudicava capace di intendere e di volere





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