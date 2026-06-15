Condanna con sospensione della pena per l'agente di polizia che uccise Odair Moniz

Il tribunale portoghese ha condannato l'agente Bruno Pinto per omicidio di secondo grado, ma ha sospeso la pena, scatenando polemiche e proteste per l'uso eccessivo della forza contro la comunità capoverdiana.

Un tribunale portoghese ha emesso una sentenza controversa nel caso della morte di Odair Moniz , un cuoco capoverdiano di 43 anni ucciso durante un arresto nella periferia di Lisbona.

L'agente di polizia Bruno Pinto è stato riconosciuto colpevole di omicidio di secondo grado, ma la pena detentiva di tre anni e mezzo è stata sospesa, consentendogli di evitare il carcere. Il giudice ha stabilito che Moniz aveva opposto resistenza all'arresto ma era disarmato, e che Pinto aveva agito in legittima difesa utilizzando però mezzi eccessivi. La decisione ha scatenato forti reazioni tra i gruppi per i diritti umani e la comunità capoverdiana in Portogallo.

L'avvocato di Pinto ha già annunciato l'intenzione di presentare ricorso, mentre la famiglia di Moniz ha espresso amarezza per una pena considerata troppo lieve. L'episodio risale all'ottobre 2024, quando Moniz, al volante della sua auto, tentò di fuggire dopo aver visto un veicolo della polizia. Ne seguì un inseguimento che si concluse con un incidente, dopo il quale Moniz scese dall'auto e oppose resistenza.

Secondo la ricostruzione della polizia, Moniz avrebbe avuto un coltello, ma le immagini delle telecamere di sorveglianza e le prove raccolte non hanno confermato la presenza di alcuna arma. Nonostante ciò, Pinto sparò, uccidendo Moniz. La sentenza ha evidenziato che il poliziotto ha usato la forza in modo sproporzionato, ma ha comunque concesso la sospensione della pena, suscitando accuse di impunità.

La morte di Moniz ha provocato diverse notti di disordini nei quartieri multietnici della cintura di Lisbona, con scontri tra manifestanti e forze dell'ordine. Gruppi come SOS Racismo e il Comitato delle Nazioni Unite per l'eliminazione della discriminazione razziale hanno da tempo denunciato l'uso eccessivo della forza da parte della polizia portoghese, in particolare contro persone di origine africana. In questo contesto, la sentenza è stata vista come un segnale di tolleranza verso la violenza istituzionale.

Il partito di estrema destra Chega ha invece manifestato sostegno alla polizia, agitando ulteriormente il dibattito politico. L'ambasciatore di Capo Verde a Lisbona ha definito Moniz un lavoratore pacifico e rispettoso della legge, sottolineando il dolore della comunità capoverdiana per una perdita evitabile. La decisione del tribunale ha riacceso le proteste pacifiche, con molti cittadini che chiedono una riforma del sistema giudiziario e delle forze dell'ordine per garantire maggiore giustizia e trasparenza





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