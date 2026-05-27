Condanna dell'assistente di Matthew Perry per l'erogazione illegale di ketamina che ha causato l'overdose

Il tribunale federale di Los Angeles ha condannato a pene detentive l'assistente personale di Matthew Perry, ritenuto responsabile della somministrazione di ketamina che ha provocato la morte dell'attore nella sua villa di Malibu. La sentenza evidenzia una rete di cinque persone che ha fornito 43 mila euro di droga, sollevando interrogativi sulla regolamentazione della ketamina come terapia antidepressiva.

Il tribunale federale di Los Angeles ha condannato a pene detentive l'assistente personale di Matthew Perry , il quale è stato riconosciuto responsabile di aver somministrato al celebre attore le dosi letali di ketamina che hanno provocato la sua morte per overdose nella jacuzzi della villa di Malibu il 28 ottobre 2023.

Secondo la sentenza, l'assistente, identificato con il cognome Iwamasa, avrebbe speso nelle ultime settimane di vita dell'attore circa 43 mila euro, equivalenti a 50 mila dollari, per acquistare e somministrare la sostanza in maniera sistematica. Le indagini hanno rivelato che Iwamasa, invece di aiutare Perry a uscire dalla dipendenza da ketamina, ha collaborato con altri quattro individui in una rete di approvvigionamento illegale, a cui il tribunale ha definito "cospirazione".

Le chat intercettate tra i membri del gruppo mostrano un linguaggio sprezzante, con riferimenti a Perry come "questo idiota" e la pianificazione delle somministrazioni a distanza ravvicinata, compresa la tripla dose che ha portato alla tragedia.



L'attore, noto per i suoi ruoli comici in serie televisive di grande successo, aveva intrapreso una terapia con ketamina sotto stretto controllo medico per trattare una grave depressione clinica.

Tuttavia, dopo una ricaduta nella dipendenza tre anni prima dell'evento fatale, aveva iniziato a cercare la sostanza sul mercato nero, affidandosi a Iwamasa per il suo approvvigionamento. Il giudice ha sottolineato che questa dipendenza, sebbene medica, è stata aggravata dall'intervento criminale dei fornitori, i quali hanno truffato la star con importi ingenti e hanno facilitato un consumo incontrollato, contribuendo direttamente al decesso.





La sentenza ha previsto condanne variabili per tutti i cinque imputati: dall'anno e mezzo al tre anni di carcere, oltre a pesanti sanzioni pecuniarie per il risarcimento delle spese mediche e per la restituzione del denaro illecitamente ottenuto. Il caso ha riacceso il dibattito pubblico sulla regolamentazione della ketamina come trattamento antidepressivo e sulla necessità di protezioni più rigide per i pazienti vulnerabili.

Gli esperti sottolineano che, sebbene la ketamina possa offrire benefici terapeutici, l'accesso non controllato a questa sostanza rappresenta un grave rischio per chi ne è dipendente. Le autorità statunitensi hanno annunciato ulteriori indagini per smantellare reti simili che operano nel mercato clandestino di farmaci psicotropi, al fine di prevenire ulteriori tragedie come quella di Perry.

Il caso di Matthew Perry, oltre a evidenziare il pericolo della dipendenza, serve da monito sull'importanza di un monitoraggio clinico accurato e sulla responsabilità legale di coloro che facilitano l'uso illecito di sostanze terapeutiche





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