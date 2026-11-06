Dieci nazioni occidentali condannano la sentenza a dieci anni di carcere per l'attivista Joshua Wong, accusato di collusione sotto la legge sulla sicurezza nazionale. La dichiarazione chiede la fine delle procedure ingiuste e il rispetto dei diritti a Hong Kong, mentre la Cina respinge le accuse di interferenza.

Una coalizione di dieci governi mondiali, comprendendo potenze influenti quali gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Germania e la Francia, ha emesso una dichiarazione congiunta di forte condanna contro la recente sentenza che ha portato all'imprigionamento dell'attivista per la democrazia a Hong Kong Joshua Wong.

Questa mossa diplomatica coordinata evidenzia la crescente preoccupazione internazionale riguardo alle implicazioni della legge sulla sicurezza nazionale implementata dalla Cina nella regione amministrativa speciale. La decisione di questi stati di parlare con una voce unitaria segnala un netto disaccordo con le procedure giudiziarie adottate dalle autorità locali, definendo la sentenza non solo come un attacco diretto a un singolo individuo, ma come un sintomo allarmante di una repressione sistematica dei diritti civili e politici nella regione.

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Joshua Wong, figura centrale del movimento per la democrazia che ha attirato l'attenzione globale durante le proteste del 2014, è stato incarcerato sin dal 2020. Durante il processo, è stato riconosciuto colpevole di collusione con entità straniere, un'accusa grave ai sensi della rigorosa legge sulla sicurezza nazionale. Di conseguenza, il tribunale ha inflitto una pena aggiuntiva di dieci anni di carcere, aggravando la sua già lunga detenzione.

Condanna internazionale per Joshua Wong

Gli aderenti alla dichiarazione congiunta hanno sottolineato che questo caso rappresenta un ulteriore e drammatico esempio di come la legge sulla sicurezza nazionale venga strumentalizzata per perseguire e colpire individui in base alle loro espressioni politiche e alla loro partecipazione attiva nella vita civile. I paesi firmatari, che includono anche Australia, Canada, Italia, Giappone, Paesi Bassi e Nuova Zelanda, hanno espresso una profonda inquietudine nel vedere le garanzie di libertà fondamentali erose sotto la copertura di normative progettate per minare l'autonomia della regione.

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Nella dichiarazione ufficiale, i governi coinvolti hanno rivolto un appello urgente alle autorità cinesi e di Hong Kong, chiedendo la cessazione immediata di tutti i procedimenti giudiziari considerati ingiusti e fondati su accuse politicizzate. È stata esortata la piena osservanza degli impegni internazionali assunti e il rispetto dei diritti e delle libertà garantiti ai residenti di Hong Kong dalla Dichiarazione congiunto sino-britannica.

Appello alle autorità di Hong Kong

In risposta alle critiche sollevate dai legislatori britannici, l'ambasciata del Regno Unito ha difeso la posizione ufficiale, invitando il parlamento a rispettare la sovranità cinese e lo stato di diritto a Hong Kong, cessando qualsiasi forma di interferenza negli affari interni della Cina. Da parte loro, le autorità cinesi non hanno fornito commenti immediati alla dichiarazione congiunta, mantenendo una linea di silenzio strategico mentre il caso continua a generare tensioni diplomatiche significative a livello globale, mettendo in luce il divario sempre più profondo tra le democrazie occidentali e il governo di Pechino riguardo ai diritti umani e all'autonomia giuridica.