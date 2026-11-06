Condanna di Russell Brand: il commissario Rowley prevede nuove vittime

La condanna per stupro di Russell Brand incita altre vittime a denunciare. Il commissario Mark Rowley e il premier Andy Burnham reagiscono alle responsabilità dell'attore.

L'attore e comico britannico Russell Brand rischia di affrontare nuove accuse penali dopo la sua recente condanna per stupro. Il commissario della Polizia Metropolitana di Londra Mark Rowley ha dichiarato venerdì che è probabile il presentarsi di altre vittime, ispirate dalla sentenza del tribunale.

Il commissario Mark Rowley prevede nuove denunce

Mark Rowley, alto funzionario della polizia londinese, ha dichiarato alla BBC che in casi precedenti che coinvolgono figure celebri condannate per reati sessuali, è prassi comune che nuove vittime si facciano avanti dopo una condanna. Il commissario ha espresso la sua certezza che molte altre persone potrebbero presentarsi, sottolineando come la fiducia delle vittime sia rafforzata dal verdetto.

Also read Russell Brand condannato per violenza sessuale: la sentenza della Crown Court di Londra

Il leader politico Andy Burnham ha espresso il suo omaggio alle vittime per il coraggio dimostrato nel denunciare Brand. Durante un'intervista, il premier ha affrontato le richieste di chiarimenti su un post di supporto che aveva indirizzato a Russell Brand su X nel 2014. Burnham ha ammesso di non essere stato a conoscenza della piena portata del comportamento dell'ex comico in quel periodo, quando era considerato un possibile alleato politico.

Contesto legale e dettagli della sentenza di giovedì

La Southwark Crown Court di Londra ha condannato giovedì Russell Brand per aver violentato una donna e per averla aggredita sessualmente insieme ad altre tre vittime. L'attore britannico, noto per la sua carriera in Hollywood e per essere l'ex marito della cantante pop statunitense Katy Perry, affronta una probabile lunga pena detentiva. Le accuse relative a questi reati risalgono a un periodo che copre anni specifici, con le accuse formulate da sei donne tra il 1999 e il 2009.

Advertisement

La corte ha respinto le difese dell'imputato, il quale aveva costantemente negato tutte le accuse di violenza sessuale. Il processo si è sviluppato in un lungo iter giudiziario, culminato in questa settimana decisiva con la proclamazione della colpevolezza. La sentenza finale, che includerà la pena effettiva, è fissata per lunedì prossimo presso lo stesso tribunale.

Il caso Brand nel panorama dei crimini contro le donne in UK

Brand diventa una delle figure più prominenti nella storia recente della Gran Bretagna condanna per reati sessuali. La sua condanna segue casi di alto profilo come quello del presentatore della BBC Huw Edwards, che ha ammesso di aver creato immagini indecenti di minori due anni fa. In precedenza, nel 2014, l'intrattenitore Rolf Harris era stato dichiarato colpevole di aggressioni sessuali su giovani ragazze.

La polizia ha confermato che Russell Brand, cinquantuno anni, è attualmente al centro di indagini per altri due presunti stupri. Uno di questi casi coinvolgerebbe una ragazza che all'epoca aveva sedici anni. Le autorità stanno coordinando le nuove indagini per valutare se ci siano altri collegamenti con il comportamento criminale già accertato.

La reazione delle autorità britanniche segna un cambiamento netto nel modo in cui vengono trattati i crimini di sesso commessi da personaggi pubblici. La dichiarazione del commissario Rowley invita la società a guardare oltre lo status sociale degli imputati, ponendo l'accento sulla necessità di proteggere le vittime e garantire la giustizia.

Advertisement

La vicenda Russell Brand continua a evolversi con il progredire delle indagini supplementari. La comunità legale e i diritti delle vittime osservano con attenzione le possibili conseguenze della sentenza, che potrebbe servire da precedente per altri casi simili nel futuro. La pena definitiva sarà annunciata lunedì.