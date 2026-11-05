Condanna Eitan Bondì: 4 mesi per sparatoria Parco Schuster Roma

Il Gup di Roma condanna Eitan Bondì a 4 mesi per aver ferito due militanti Anpi durante la manifestazione del 25 aprile a Parco Schuster, riqualificando il reato in percosse.

Eitan Bondì, un giovane di 22 anni appartenente alla comunità ebraica di Roma, ha ricevuto una condanna a quattro mesi di reclusione dal Giudice per l'Udienza Preliminare per aver partecipato a una violenza durante la festa della Liberazione. L'evento si è svolto il 25 aprile scorso nella zona di Parco Schuster, a Roma, dove Bondì ha fatto fuoco con un'arma di tipo soft air ferendo due persone presenti alla manifestazione.

Dettagli dell'Incidente e Riqualificazione Reato

Il giudice ha riqualificato i fatti, decidendo di non applicare l'accusa di tentate lesioni aggravate che era stata inizialmente contestata alla luce delle gravi conseguenze previste dalla legge. Al suo posto, l'attribuzione di responsabilità è avvenuta sulla base del reato meno grave di percosse, riconoscendo una responsabilità diretta ma non intenzionale nel senso di tentato omicidio. Questa decisione finale chiude il processo celebrato con il rito abbreviato, che aveva coinvolto profondamente l'opinione pubblica romana.

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Posizione delle Parti e Dichiarazioni del Imputato

Eitan Bondì, difeso dagli avvocati Cesare Gai e Gianluca Tognozzi, durante l'udienza di convalida davanti al giudice ha scelto di non rispondere alle domande dirette ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee, assumendosi la piena responsabilità dei propri atti. Si è vergognato per quanto accaduto, esprimendo solidarietà verso le persone ferite, un uomo e una donna che indossavano il fazzoletto distintivo dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, e verso chiunque si sentisse offeso dal suo gesto, sottolineando l'assenza di moventi politici o ideologici.

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Impatto Reale e Prossimi Passi

Le indagini, condotte dalla Digos, avevano portato alla luce il possesso di tre fucili, diverse pistole e alcuni coltelli nell'abitazione del giovane, il quale era titolare di porto d'armi per uso sportivo, anche se è stato assolto dall'accusa di porto abusivo. Il giudice ha definito l'accaduto un gesto del tutto irrazionale, escludendo la presenza di un sostegno sostanziale alla base dell'azione, e Bondì, pur tornando in libertà, ha ribadito di non avere alcun legame con la Brigata Ebraica, smentendo ogni rivendicazione o appartenenza a gruppi estremisti.