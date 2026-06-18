Condanna esemplare per abusi su minori in ambito ecclesiastico: nove anni e quattro mesi di reclusione

Un uomo è stato condannato a nove anni e quattro mesi per violenza sessuale su due minori. Il caso, avvenuto in contesti ecclesiastici dove l'imputato svolgeva attività di catechista, ha portato a una pena superiore a quella richiesta dall'accusa. Il giudice ha altresì imposto sanzioni accessorie severe, tra cui l'interdizione perpetua da ruoli a contatto con minori, e ha respinto la richiesta di giustizia riparativa per proteggere le vittime.

Il tribunale ha condannato un uomo a nove anni e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale su due minori, una pena più severa rispetto ai sei anni e otto mesi richiesti dal pubblico ministero.

L'uomo, che agiva come catechista in ambienti ecclesiastici, avrebbe adescato le vittime nei luoghi che frequentava abitualmente. Per una minore gli episodi di violenza sessuale sono avvenuti tra novembre e dicembre 2021, mentre per la seconda bambina i fatti risalgono al 5 gennaio 2022, quando l'uomo avrebbe abusato di lei nella propria abitazione, dove la minore si trovava come ospite e affidata alla sua custodia. Ulteriori condotte illecite sono state contestate dal gennaio 2022 all'aprile 2023.

Oltre alla reclusione, il giudice ha applicato sanzioni accessorie severe: interdizione perpetua da qualsiasi incarico che comporti assistenza, educazione, tutela o cura di minori, perdita del diritto agli alimenti, interdizione temporanea dai pubblici uffici e sospensione dall'esercizio di professioni e attività. È stata altresì disposta la confisca e la distruzione del materiale sequestrato durante le indagini, il risarcimento dei danni alle parti civili e il pagamento delle spese processuali.

La difesa aveva chiesto l'accesso ai programmi di giustizia riparativa, ma il Gup ha respinto la richiesta ritenendo il percorso incompatibile con la tutela delle vittime e potenzialmente dannoso per il loro benessere psicofisico. Alla luce della sentenza, le autorità competenti sono state invitate a vigilare affinché l'uomo non possa svolgere attività a contatto con minori negli ambienti ecclesiastici che continua a frequentare





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