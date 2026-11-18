La Corte d'Assise di Vicenza condanna i genitori di Francesco Gianello a due anni per omicidio colposo. Il minore, 14 anni, è morto per tumore non curato seguendo il metodo Hamer.

La Corte d'Assise di Vicenza ha emesso una sentenza definitiva riguardo al tragico caso di Francesco Gianello, un ragazzo di quattordici anni deceduto a causa di un tumore non diagnosticato e curato in tempo. I genitori del minore sono stati condannati a due anni di reclusione ciascuno per il reato di omicidio colposo. Questa decisione giuridica sancisce la responsabilità penale dei familiari per aver applicato al figlio la pseudoscienza nota come metodo Hamer, rifiutando le cure mediche convenzionali necessarie per salvare la vita del bambino.

La decisione della Corte d'Assise di Vicenza

Il giudice ha riqualificato l'accusa iniziale, trasformandola da omicidio volontario con dolo eventuale in omicidio colposo, una richiesta avanzata dalla difesa durante l'udienza preliminare. Questa riqualificazione ha permesso di applicare automaticamente lo sconto di pena previsto dal codice per i riti alternativi, riducendo significativamente la durata della detenzione. La sentenza riflette l'orientamento della magistratura nel valutare la colpa grave dei genitori nel aver scelto percorsi terapeutici non validati scientificamente al posto della terapia oncologica standard.

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Le argomentazioni del Pubblico Ministero

In sede di replica, il Pubblico Ministero aveva avanzato ipotesi giuridiche complesse per inquadrare meglio la natura del reato. L'accusa aveva suggerito la possibilità di valutare il capo d'accusa non come omicidio volontario, ma come morte conseguenza di altro reato o come abbandono di minore. Questa sfumatura giuridica era fondamentale per determinare il livello di intenzionalità e la gravità della negligenza, bilanciando la responsabilità penale con il contesto di disinformazione medica in cui i genitori operavano.

Il contesto giuridico De Gennaro e Via D'Amelio

Il dibattito sulla giustizia e la memoria storica continua a essere attuale attraverso il caso De Gennaro, che evoca le ferite mai rimarginate delle stragi del 1992. La figura di Antonio De Gennaro è strettamente legata alla vicenda di Via D'Amelio, il punto ancora da chiarire nelle indagini sulla mafia. I dettagli riguardanti De Gennaro e le sue connessioni con gli eventi che portarono all'assassinio di Paolo e Rosa Borsellino restano elementi cruciali per comprendere l'infiltrazione criminale nelle istituzioni italiane degli anni Novanta.

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Tensioni politiche e dichiarazioni di Rossano Sasso

La polarizzazione politica recente ha portato a dichiarazioni molto dure all'interno della Camera dei Deputati. Il deputato del Partito Democratico ha gridato al gruppo di opposizione gridando state zitti fascisti durante un acceso dibattito. Poco prima, il deputato Rossano Sasso aveva definito i partigiani vigliacchi, una scelta lessicale che ha acceso polemiche immediate. Queste frasi illustrano la gravità della frammentazione del discorso pubblico e l'invasione di un linguaggio considerabile pericoloso per la coesione civile.

Riflessioni sulla soglia di tolleranza sociale

La dichiarazione del politico Pd, mi rendo perfettamente conto dell'anomalia del mio comportamento, evidenzia la consapevolezza delle conseguenze della retorica estrema. Quando si abbassa la soglia di tolleranza anche sul linguaggio, si entra nell'anticamera di qualcosa di peggio che va evitato in ogni modo. Questa affermazione serve da monito contro la normalizzazione dell'odio politico e ricorda che il rispetto delle istituzioni e della storia richiede una responsabilità condivisa da tutte le forze politiche presenti in Parlamento.