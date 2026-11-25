Il Tribunale di Bologna condanna Jelenic a 10 anni per l'omicidio di Ambrosio, con 5 anni di libertà vigilata. La sentenza conferma la piena capacità di intendere e di volere.

Il Tribunale di Bologna ha emesso la sentenza definitiva nel caso dell'omicidio di Tommaso Ambrosio, condannando Francesco Jelenic a dieci anni di reclusione. La decisione è stata accolta su richiesta del pubblico ministero Michele Martorelli, che aveva sollecitato una pena severa in base alle risultanze giudiziarie. Al termine dell'espiazione della pena detentiva, l'imputato dovrà scontare ulteriori cinque anni di libertà vigilata, garantendo un controllo continuo sulle sue attività e sui suoi spostamenti.

Verifica delle capacità mentali al momento del delitto

La Corte ha disposto una perizia psichiatrica fondamentale per determinare lo stato mentale di Jelenic durante la commissione del reato. Gli esperti hanno stabilito con certezza che il 36enne era perfettamente in grado di intendere e di volere al momento dell'omicidio, escludendo qualsiasi causa di esclusione o diminuzione della responsabilità penale. Questa certificazione scientifica ha chiuso ogni dubbio sulla capacità dell'imputato di comprendere il valore delle proprie azioni violenti.

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Difesa tecnica e posizione del convenuto

Francesco Jelenic, assistito dall'avvocata d'ufficio Marialuisa Marcuccio, si è sempre dichiarato innocente durante tutto l'iter processuale, negando ogni accusa di colpevolezza. La sua difesa ha cercato di costruire un argomento basato sulla non consapevolezza, ma le risultanze della perizia hanno invalidato tale linea difensiva. La mancata ammissione della responsabilità da parte dell'imputato ha portato il giudice a confermare la linea del pubblico ministero sulla gravità del fatto.

Presenza delle parti civili e istituzioni coinvolte

Al processo hanno partecipato attivamente le parti civili, rappresentando gli interessi delle vittime e delle associazioni colpite. I genitori di Tommaso Ambrosio, Luigi ed Elisa, erano presenti con l'assistenza legale dell'avvocato Simone Sabattini. Hanno costituito parte civile anche la Filt Cgil di Bologna, seguita dall'avvocato Sabattini, e la Fit Cisl Emilia-Romagna, con l'avvocato Giuseppe Fortino. Il Comune di Bologna ha espresso la propria vicinanza attraverso l'avvocato Antonio Carastro.

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Contesto normativo e precedenti provvedimenti

Prima dell'omicidio, Jelenic era soggetto a un ordine di allontanamento dall'Italia che imponeva il suo rimpatrio. L'ordinanza stabiliva che l'imputato avrebbe dovuto lasciare il Paese il 3 gennaio, due giorni prima della tragica notte in cui è avvenuta l'uccisione. Questa violazione del provvedimento amministrativo ha aggravato la cornice fattuale del processo, dimostrando una pregressa instabilità comportamentale e una mancata osservanza delle leggi vigenti sul territorio nazionale.

Impatto sociale e conclusione del percorso giudiziario

La sentenza pone fine a un capitolo doloroso per la comunità bolognese, offrendo una risposta giuridica alla violenza subita da Tommaso Ambrosio. L'incoronazione della pena detentiva e della libertà vigilata mira a prevenire eventuali recidive, garantendo la sicurezza pubblica. Le associazioni sindacali e l'amministrazione comunale hanno sottolineato l'importanza di un sistema giudiziario reattivo contro la violenza domestica e sulle donne, un tema centrale nel dibattito sociale attuale.