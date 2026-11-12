Un tribunale di Kaliningrad condanna Maria Bontsler a 12 anni per tradimento e trasferimento di informazioni riservate all'Ucraina. La difesa contesta la segretezza dei dati. Il processo è avvenuto a porte chiuse.

Un tribunale nella regione russa di Kaliningrad ha emesso giovedì una sentenza condanna a Maria Bontsler, avvocata per i diritti umani, che ha ricevuto 12 anni di carcere per l'accusa di tradimento. I pubblici ministeri sostengono che la donna abbia trasferito informazioni riservate all' Ucraina, un'accusa che ha portato alla sua detenzione da parte dell'agenzia di intelligence FSB.

Dettagli della sentenza e accuse specifiche

Maria Bontsler, di 66 anni, è stata condannata a dodici anni di reclusione insieme a un anno aggiuntivo di restrizioni alle sue attività professionali. Le autorità russe, tramite una dichiarazione sul canale Telegram, hanno affermato che l'avvocata era stata indagata per aver passato all'Ucraina, a partire dal 2024, dati relativi a funzionari della sicurezza presenti a Kaliningrad. Inoltre, le è stato contestato di aver fornito a Kiev informazioni su procedimenti penali nell'exclave russa che risultavano di interesse per le autorità ucraine.

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La richiesta del procuratore era stata più severa, chiedendo una pena detentiva di 15 anni, ma il tribunale ha optato per la riduzione a 12 anni. La decisione judicial conferma la gravità con cui il sistema legale russo affronta le accuse di collaborazione con nazioni nemiche, in particolare in un territorio strategico come Kaliningrad, situato sul mar Baltico e confinante con la Lituania e la Polonia.

Posizione della difesa e dell'organizzazione Slovo Zashchite

L'organizzazione per i diritti umani Slovo Zashchite ha espresso forte opposizione alla sentenza, citando i legali di Maria Bontsler che hanno ribadito come nessuna delle informazioni citate dai pubblici ministeri possedesse carattere segreto. L'entità giuridica ha sottolineato che la sua cliente aveva collaborato con numerosi imputati accusati di reati politici nell'area, sottolineando la legittimità delle sue azioni in qualità di difensore.

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Il processo si è svolto a porte chiuse, un procedimento che ha limitato notevolmente il diritto di difesa. Maria Bontsler e i suoi avvocati sono stati esclusi dall'aula, permettendo alla sola convenuta di pronunciare la dichiarazione finale. L'organizzazione ha inoltre riferito che la donna ha versato in condizioni di salute precarie durante il periodo di detenzione, aggravando le preoccupazioni circa il trattamento ricevuto nel corso delle indagini e del dibattimento.

Contesto legislativo e impatto sul dissenso

Questa condanna si inserisce in un quadro normativo più ampio emanato dal parlamento russo a seguito dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina iniziata nel febbraio 2022. Il legislatore ha approvato norme che rendono illegali le azioni pubbliche volte a discreditare l'esercito russo e vietano la diffusione di notizie false.

La legislazione definisce come reato la diffusione pubblica di informazioni deliberatamente false sull'impiego delle Forze Armate della Federazione Russa. Questo contesto normativo ha creato un ambiente in cui le accuse di tradimento e spionaggio sono diventate strumenti comuni per perseguire il dissenso e le attività legate ai diritti umani, isolando figure come Maria Bontsler che operano in zone di confine strategiche per la sicurezza nazionale russa.