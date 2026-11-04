Condanna per abusi su minore: 6 anni per nonno di Sondrio

Un uomo di 64 anni della provincia di Sondrio è stato condannato a sei anni per violenza sessuale aggravata su una nipotina di otto anni, con interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Un tribunale italiano ha emesso una sentenza definitiva contro un uomo di sessantaquattro anni residente nella provincia di Sondrio. Il giudice lo ha condannato in primo grado a sei anni di reclusione per il reato di violenza sessuale aggravata. La condanna riguarda gli abusi commessi ai danni di una bambina di otto anni, sua nipote, durante un periodo che si estende dall'estate del duemilaventitré all'aprile del duemilaventiquattro.

Dettagli del reato e dinamiche familiari

L'uomo è stato giudicato con il rito abbreviato, una procedura che accelera il processo ma non riduce la severità della pena per la gravità dei fatti accertati. L'accusa sostiene che l'imputato abbia approfittato della convivenza con i nonni per abusare della piccola. I tre soggetti condividavano un unico letto, con la bambina che dormiva tra il nonno paterno e la nonna, creando un contesto di intimità forzata e vulnerabilità.

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Le indagini hanno ricostruito che gli abusi avvenivano prevalentemente durante la notte, quando la vittima era addormentata. Tuttavia, le condotte non si limitavano al sonno. L'uomo avrebbe compiuto atti sessuali anche durante il giorno, sfruttando la presenza della bambina nell'abitazione familiare. La frequenza degli episodi sarebbe stata settimanale, dimostrando una sistematicità nel comportamento predatorio dell'anziano nei confronti della nipote.

Vittima e resistenza della bambina

Il quadro criminologico emerge come particolarmente grave a causa della tenera età della vittima e del rapporto di sangue che legava l'imputato alla bambina. L'autorità esercitata dal nonno, basata sulla fiducia familiare e sull'ospitalità, è stata utilizzata per mascherare e perpetuare gli abusi. La Procura ha evidenziato che l'uomo non si è fermato davanti alle esplicite manifestazioni di contrarietà della piccola.

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La bambina avrebbe più volte cercato di allontanare il nonno e di fargli smettere le sue avances inappropriate. Nonostante i tentativi di resistenza e le proteste della vittima, l'uomo ha continuato a perpetrare i fatti. Tra gli episodi contestati figurano sia contatti sessuali diretti sia gesti ed atteggiamenti esplicitamente inappropriati, configurando uno scenario di abuso psicologico e fisico combinato.

Sanzioni penali e interdizioni

Oltre alla pena detentiva, il giudice ha disposto misure di sicurezza severe. L'uomo è stato dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e rimane in stato di interdizione legale per tutta la durata della pena. Questa misura impedisce all'imputato di ricoprire qualsiasi ruolo istituzionale o amministrativo pubblico, isolandolo ulteriormente dalla società civile.

È stata inoltre disposta l'interdizione perpetua da qualsiasi incarico attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno. Una clausola aggiuntiva vieta espressamente all'uomo di lavorare in scuole di ogni ordine e grado, nonché in strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori. Queste restrizioni mirano a prevenire future recidive in ambienti dove i bambini sono particolarmente esposti.

Risarcimenti economici stabiliti

Il lato civile della sentenza prevede il pagamento dei danni alle parti offese, quantificati in modo specifico dal tribunale. Alla vittima sono stati riconosciuti diecimila euro di risarcimento immediato. Questa somma si aggiunge ai venti mila euro già corrisposti in precedenza, garantendo un supporto economico iniziale alla bambina per il trauma subito.

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Per quanto riguarda le altre due parti civili, identificate come i genitori della piccola, il giudice ha stabilito un risarcimento di cinquemila euro ciascuno. I danni morali e biologici saranno definitivamente quantificati in una sede separata, ma le provvisionali versate oggi rappresentano un primo passo verso la giustizia economica per la famiglia colpita. Le generalità dell'uomo non sono state rese pubbliche per tutelare l'identità della minore.