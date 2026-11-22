Il tribunale di Como condanna la madre e il compagno per abusi sessuali su due bambine di 4 e 8 anni. La sentenza da 10 anni e 8 mesi each segna la fine di un calvario iniziato nel 2020.

Un tribunale ha emesso una condanna severa per una coppia colpevole di aver abusato di due minori. Il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Como ha stabilito una pena di 10 anni e 8 mesi di reclusione per ciascuna delle due persone accusate. La sentenza riguarda gravi violenze sessuali avvenute ai danni di una bambina di 4 anni e di un'altra di 8 anni.

La dinamica degli abusi familiari

Le vittime erano le figlie della donna quarantaduenne e del suo compagno di cinquantacinque anni. I reati, secondo l'accusa, sono iniziati nel 2020 e si sono protratti per almeno due anni consecutivi. I bambini erano stati indotti a credere che tali comportamenti fossero normali all'interno dell'ambiente domestico. Questa manipolazione psicologica ha reso le piccole particolarmente vulnerabili agli abusi che subivano quotidianamente.

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Il ruolo della madre e le minacce

La madre delle bambine ha partecipato attivamente alle violenze, costringendo le figlie ad assecondare le richieste del compagno. Per impedire qualsiasi resistenza, la donna utilizzava intimidazioni basate sulla paura dell'allontanamento. Minacciava le piccole di far intervenire i servizi sociali per toglierle dalla sua custodia se si fossero rifiutate. La prima vittima degli abusi è risultata essere la sorella maggiore, che ha subito le violenze prima della sorella minore.

Il ruolo del padre e le indagini

La scoperta della situazione è avvenuta grazie alla denuncia del padre delle bambine. Egli si era insospettito osservando un profondo disagio nei suoi figli. Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Alessandra Bellù, hanno permesso di ricostruire i fatti con precisione. Le prove raccolte hanno confermato la testimonianza del padre e la dinamica degli abusi riportati.

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Sentenza e misure di sicurezza

La donna, dopo un periodo di detenzione preventiva, è stata sottoposta a misure di sicurezza severe. Le è stato imposto il divieto di avvicinamento alle figlie e di dimora nella provincia di Como. Il compagno si trova attualmente in carcere in attesa dell'esecuzione della sentenza. Le due bambine sono state affidate al padre, che ha cercato di proteggere le proprie figlie dalla situazione.

Impatto sociale e legale

La condanna del tribunale di Como rappresenta un caso emblematico di tutela dei minori. La severità della pena riflette la gravità dei reati commessi contro soggetti particolarmente vulnerabili. Il caso evidenzia l'importanza della denuncia temestiva da parte dei genitori e delle autorità competenti. La sentenza sottolinea l'impegno delle forze dell'ordine nel contrastare i reati sessuali contro i minori.