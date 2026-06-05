Condanna per maltrattamenti e tentato matrimonio forzato di una giovane pakistana nella bassa reggiana

I genitori di una 22enne di origine pakistana sono stati condannati a più di due anni di reclusione per violenza domestica, costrizione al matrimonio e tentativo di aborto forzato, in un caso che riecheggia la tragedia di Saman Abbas.

Una vittima di violenza domestica nella bassa reggiana è stata al centro di un caso giudiziario che ha acceso i riflettori sull'oppressione delle donne all'interno di famiglie tradizionali.

La giovane, una donna di 22 anni di origine pakistana, è stata privata del cellulare, isolata, picchiata e rinchiusa a chiave in cantina per una notte intera. Il drammatico episodio è culminato con un tentativo di costringerla a emigrare in Pakistan per sposare un cugino, un matrimonio forzato voluto dalla famiglia. La motivazione, secondo i genitori, era una relazione sentimentale non approvata; la pena inflitta alla figlia è stata considerata una violazione della loro autorità.

Le indagini, condotte dai carabinieri di Boretto in collaborazione con il Nucleo Operativo di Reggio (NORM) di Guastalla e coordinate dalla Procura di Reggio Emilia sotto la direzione del Procuratore Calogero Gaetano Paci, hanno ricostruito una sequenza di abusi che si è protratta dal 2017 al 2023. La genitorialità si è trasformata in un regime di controllo totale: per anni la ragazza ha subito botte, minacce, limitazioni della libertà personale e pressioni per accettare una vita decisa da altri.

L'episodio più grave si è verificato nel dicembre 2022, quando i genitori hanno appreso della gravidanza della figlia. In risposta, la giovane è stata percossa violentemente all'addome e alla schiena, costretta a ricorrere a un aborto clandestino sotto la minaccia di ulteriori violenze. Questo atto di violenza ha rappresentato il punto di rottura, ma la vittima ha trovato il coraggio di confidarsi con i carabinieri, descrivendo in dettaglio la serie di soprusi subiti.

Le testimonianze raccolte hanno portato a un provvedimento di divieto di avvicinamento nei confronti dei genitori, emesso dal giudice che ha definito le loro condotte espressione di una visione maschilista e dispotica, incompatibile con i diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana. Il processo ha portato alla condanna, in primo grado, del padre e della madre - rispettivamente 54 e 51 anni - a due anni e quindici giorni di reclusione per i reati di maltrattamento e tentata induzione al matrimonio.

La condanna si basa sull'articolo 558‑bis del codice penale, introdotto dal cosiddetto "Codice Rosso", che punisce chi, con violenza o minaccia, costringe una persona a sposarsi o a indebolire la sua volontà sfruttando vulnerabilità o legami familiari. Questo caso richiama alla memoria quello di Saman Abbas, uccisa nel 2021 a Novellara per aver resistito a un matrimonio imposto, ma, a differenza di quella tragica vicenda, la denuncia di questa giovane ha permesso di fermare l'abuso prima che sfoci in esiti fatali.

La sentenza segna un importante precedente nella lotta contro i matrimoni forzati e le violenze domestiche, sottolineando il ruolo cruciale delle forze dell'ordine e della magistratura nel tutelare le vittime e nel garantire il rispetto dei diritti umani. Il caso ha suscitato una vasta reazione nel territorio, con associazioni per i diritti delle donne che hanno chiesto misure più efficaci per prevenire i matrimoni forzati e per proteggere le giovani di origine migrante da pressioni culturali oppressive.

La vicenda evidenzia come la subordinazione della donna a decisioni familiari non consenzienti continui a rappresentare una minaccia reale, non solo per l'integrità fisica ma anche per la libertà personale e l'autodeterminazione. Le autorità locali hanno promesso di intensificare i controlli e di fornire più risorse alle strutture di accoglienza per le vittime di violenza domestica, affinché situazioni analoghe possano essere intercettate e risolte tempestivamente, evitando che altre giovani subiscano la stessa sorte





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