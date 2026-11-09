Condanna Russell Brand: colpevole di stupro e aggressioni sessuali

Russell Brand condannato a lungo carcere per stupro e tre aggressioni sessuali. La Corte di Southwmark ha trovato colpevole l'attore di reati avvenuti tra 2004 e 2009.

Il comico e attore britannico Russell Brand è stato dichiarato colpevole da una giuria della Corte di Southwark Crown Court a Londra il 5 novembre 2026. L'artista di 51 anni è stato trovato responsabile di uno stupro e di tre aggressioni sessuali commesse tra il 2004 e il 2009, portando il processo a una settimana cruciale di condanne. Questa sentenza rappresenta un momento storico per il sistema giudiziario britannico, che sta affrontando con fermezza casi di reati sessuali commessi da figure pubbliche di alto profilo.

Dettagli della Condanna e Prove in Tribunale

La giuria ha assolto Brand da altre due accuse di stupro e da un tentativo di aggressione indecente, ma ha trovato colpevole nei quattro reati specifici esaminati. Il procuratore capo della Corona David Roberts ha descritto Brand come un predatore sessuale calcolato, che ha usato la sua crescente fama e potere per creare situazioni in cui perseguire le donne sessualmente, ignorando il loro consenso. Le prove presentate in tribunale hanno mostrato un comportamento ripetuto e sistematico contro sei donne diverse, che hanno tutte diritto all'anonimato a vita.

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Le testimonianze hanno rivelato dettagli agghiaccianti sui comportamenti dell'attore durante gli incontri. Una donna ha dichiarato che Brand le ha toccato i seni meno di un minuto dopo che si erano conosciuti a una festa. Un'altra vittima, una fan autodichiarata, ha affermato che Brand ha rimosso un preservativo durante un rapporto consensuale e l'ha stuprata analmente, ordinandole successivamente di pulire il sangue lenzuola. Queste descrizioni dettagliate hanno fornito alla giuria un quadro chiaro della natura dei reati contestati.

Difesa dell'Imputato e Reazioni alle Accuse

Russell Brand aveva negato tutte le accuse, sostenendo che gli incidenti risalenti a oltre vent'anni fa erano stati consensuali, reinventati o reimmaginati. Nel suo testimonial, ha riconosciuto di aver dedicato molto della sua vita a "filastrocca sconsiderata e idiota", ma ha insistito sul fatto che il consenso sessuale è fondamentale. Nonostante queste dichiarazioni, la giuria ha ritenuto le prove della colpevolezza schiaccianti, respingendo la sua versione dei fatti come non credibile rispetto alle testimonianze coerenti delle vittime.

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La difesa di Brand ha cercato di presentare l'attore come una persona complessa, aperta sui suoi battaglie con la dipendenza da droghe e sesso, come descritto nella sua autobiografia del 2007 "My Booky Wook". Tuttavia, il procuratore Roberts ha sottolineato che Brand era interessato solo a ottenere ciò che voleva dalle donne, trattandole come oggetti. Un testimone, un'ex-amica con cui Brand aveva convissuto, ha riferito che l'attore vantava di voler dormire con 5.000 donne, descrivendo una personalità manipolativa e spietata.

Impatto Pubblico e Reazioni delle Autorità

La sentenza ha sollevato nuove domande su come l'industria dell'intrattenimento gestisca le lamentele riguardanti le sue star. La detective ispettore Laura Nelson, che ha guidato le indagini, ha dichiarato di aspettarsi che altre donne si facciano avanti. Ha espresso la certezza che ci siano altre vittime disponibili a denunciare episodi simili, promettendo che la polizia li avrebbe presi seriamente. Questa situazione riflette un cambiamento culturale più ampio nella società britannica verso una maggiore accountability per le celebrità.

Brand è diventato una delle figure più prominenti nella Gran Bretagna condannata per reati sessuali di recente, dopo il presentatore delle notizie della BBC Huw Edwards, che due anni fa aveva ammesso di aver creato immagini indecenti di bambini, e il compositore Rolf Harris, condannato nel 2014 per aggressioni a giovani ragazze. Il caso ha avuto un impatto significativo sull'opinione pubblica, portando a un ampio dibattito sui diritti delle vittime e sulla responsabilità degli artisti famosi.

Prossimi Passi e Conseguenze Legali

Il giudice Joel Bennathan ha annunciato che la sentenza sarà pronunciata lunedì, e ha rifiutato la liberta' provvisoria a Brand. Il giudice ha previsto una pena detentiva significativa, considerando la gravita' dei reati e il lungo lasso di tempo in cui sono stati commessi. La Procura ha confermato che Brand e' ancora sotto indagine per altri due presunti stupri, incluso uno che coinvolgeva una quindicenne all'epoca dei fatti. Questa indagine aperta potrebbe portare a ulteriori accuse e processi futuri.