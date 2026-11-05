Condanna Setta Shakahola: 190 Morti e il Lutto di Stephen Mwiti

Il leader della setta Paul Mackenzie affronta la sentenza per 190 omicidi. I parenti delle vittime, come Stephen Mwiti, temono l'influenza della dottrina.

La città costiera di Malindi, nel Kenya, è immersa in un clima di attesa e dolore mentre si avvicina la data decisiva per la giustizia. Venerdì 5 novembre 2026, Paul Mackenzie, leader carismatico e controverso della setta della fame di Shakahola, dovrà affrontare il giudice per la condanna riguardante gli omicidi di 190 bambini e un adulto. Questa sentenza rappresenta un momento cruciale per la nazione africana, che ha affrontato una delle tragedie più efferate legate al fondamentalismo religioso degli ultimi decenni. La corte sta valutando la pena capitale, una misura che il Kenya non applica da decenni, ma che potrebbe essere invocata data la gravità dei crimini commessi sotto la guida di Mackenzie.

Dettagli Processuali e Dinamiche della Sentenza

Il processo contro Paul Mackenzie e i suoi 28 coimputati si è concluso con le condanne per omicidio il mese precedente la data della sentenza. I dettagli emersi durante le udienze hanno rivelato una struttura organizzativa rigida basata su una distorsione estrema dei testi sacri. Secondo le accuse dei pubblici ministeri, Mackenzie avrebbe ordinato esplicitamente ai seguaci di morire di fame, inclusi i propri figli, per guadagnare l'accesso al paradiso prima della supposta fine del mondo. Questa dottrina, definita "astinenza alimentare spirituale", ha portato alla morte di centinaia di persone nella remota area forestale.

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La procedura legale prevede che la pena definitiva venga letta pubblicamente, creando una grande attenzione mediatica a Malindi. Mackenzie ha sempre negato di aver costretto fisicamente le persone a digiunare, sostenendo che tutti gli adulti coinvolti agissero per libera scelta. Tuttavia, i procuratori hanno presentato prove contundenti che contraddicono questa affermazione, dimostrando un controllo psicologico e fisico totalitario sull'organizzazione. La sentenza di venerdì stabilirà non solo il destino di Mackenzie, ma anche quello degli altri 28 imputati, che hanno partecipato attivamente alla gestione della comunità mortuaria.

Testimonianze delle Vittime e Opinioni Contrastanti

Stephen Mwiti, un padre keniano di 48 anni, è diventato uno dei volti più dolorosi di questa tragedia mentre attende la sentenza. Mwiti ha perso sei figli nella foresta di Shakahola, dove sua moglie li aveva condotti nel 2022. La sua testimonianza a Reuters ha rivelato l'orrore psicologico che continuano a vivere i familiari delle vittime. Mwiti ha espresso il desiderio che Paul Mackenzie e la sua stessa moglie, anch'essa imputata, vengano messi in isolamento carcerario rigoroso. La sua preoccupazione principale è che, anche dietro le sbarre, il leader della setta possa continuare a diffondere le sue idee pericolose e influenzare altri detenuti o visitatori.

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La dinamica familiare di Mwiti aggiunge un livello di complessità emotiva al caso. Sua moglie, che ha portato i bambini nella foresta, è tra i coimputati. Mwiti ha sottolineato l'assurdità della difesa di Mackenzie riguardo al consenso degli adulti. "Se gli adulti convertiti hanno accettato il digiuno senza essere costretti, cosa si può dire dei bambini?", ha chiesto Mwiti. Ha inoltre rivelato un dettaglio sconvolgente emerso dall'autopsia di suo figlio Samuel: il bambino era stato strangolato prima di morire di fame. Questa prova scientifica distrugge la narrazione della semplice "volontà spirituale" sostenuta dall'accusa.

Impatto Reale e Identificazione delle Salme

Le conseguenze fisiche della tragedia nella foresta di Shakahola sono ancora visibili nei processi di recupero e identificazione dei corpi. Sono stati rinvenuti oltre 400 corpi nell'area, ma la loro condizione di decomposizione avanzata ha reso estremamente difficile il lavoro delle autorità forensi. Fino ad oggi, è stato possibile confermare l'identità solo di 26 vittime. Tra queste, Samuel Mwiti, che aveva circa sette anni all'epoca dell'ingresso nella foresta, è l'unico figlio di Stephen Mwiti i cui resti sono stati riconosciuti con certezza. Samuel riposa ora sotto una croce di legno nel cimitero di Malindi.

L'impatto psicologico sui sopravvissuti è devastante e permanente. Stephen Mwiti descrive un trauma quotidiano che lo perseguita anche dopo quattro anni dalla scomparsa dei suoi figli. Ogni volta che lascia il lavoro e incontra bambini per strada, viene colto da un forte spavento. A volte, un bambino che gli somiglia o che ricorda i suoi figli gli causa uno shock emotivo immediato. Mwiti porta con sé le foto dei bambini e alcune delle loro vecchie uniformi scolastiche, oggetti che aveva sperato di seppellire con loro ma che ora custodisce come unico legame con il passato. La perdita di sei vite e la frammentazione della sua famiglia rappresentano un vuoto che nessuna sentenza potrà colmare completamente.