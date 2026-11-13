Condanna Usl Toscana Centro a Firenze: 500mila euro per caduta paziente 92enne

Il tribunale di Firenze ordina all'Usl Toscana Centro di risarcire 500mila euro per la morte di una nonna 92enne caduta dall'ospedale San Giovanni di Dio nel gennaio 2017.

Il Tribunale di Firenze ha emesso una condanna definitiva verso l' Usl Toscana Centro, obbligando l'ente sanitario a versare un risarcimento totale di 500mila euro. Questa somma significativa è stata destinata ai familiari di una donna di 92 anni, deceduta nel gennaio 2017 dopo un tragico incidente avvenuto presso la struttura ospedaliera. La decisione del giudice stabilisce una responsabilità precisa in materia di sicurezza degli pazienti e obblighi di custodia da parte dell'amministrazione sanitaria.

Dettagli Della Condanna E Responsabilità

L'importo complessivo di 500mila euro include non solo il risarcimento diretto ai parenti della vittima, ma copre anche tutte le spese giudiziarie sostenute durante il processo e gli interessi maturati nel corso di dieci anni di iter legale. Questa cifra rappresenta il saldo finale di una lunga battaglia legale iniziata poco dopo la morte della paziente anziana, avvenuta nel cuore dell'inverno del 2017. L'obiettivo era dimostrare la mancanza di misure adeguate per prevenire il decesso, ottenendo infine giustizia per il lutto subito dalla famiglia.

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Dettagli Della Caduta E Dinamica Dell'Evento

L'incidente mortale è avvenuto nella notte di capodanno, specificamente tra il 31 dicembre 2016 e il primo gennaio 2017, quando la donna di 92 anni è stata ricoverata presso l'ospedale San Giovanni di Dio di Firenze. La dinamica si è verificata il 3 gennaio 2017, quando la paziente ha subito una caduta dal letto, riportando lesioni fisiche di grave entità che ne hanno causato il decesso tre giorni dopo, il 6 gennaio 2017, in stato di agonia. Il tempo trascorso tra l'incidente e il decesso è stato cruciale per accertare il nesso causale tra la caduta e la morte della paziente, confermando la gravità delle ferite riportate nel reparto di degenza.

Testimonianze E Dibattito Sulla Responsabilità

Il processo ha visto un acceso contrasto tra le versioni dei fatti presentate dalle parti in causa. Il figlio e i due nipoti della defunta hanno avviato una causa civile contro l'Ausl Toscana Centro, sostenendo che il personale medico e infermieristico si era dimenticato di alzare una delle due spondine di protezione del letto dell'anziana paziente. Questa affermazione era sostenuta dalla testimonianza chiave della compagna di stanza della donna, che ha riferito in aula di aver constatato la mancanza di tale misura di sicurezza básica durante il turno di notte. Al contrario, l'Asl ha sostenuto che la caduta fosse avvenuta a causa di un movimento repentino e improvviso effettuato autonomamente dalla paziente, negando così qualsivoglia negligenza del personale sanitario presente in reparto.

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Il Ruolo Delle Perizie Tecniche E Le Difese

Per risolvere la disputa sulla dinamica esatta della caduta, il giudice ha ritenuto fondamentale la consulenza tecnica di un esperto indipendente. Il perito ha sottolineato che l'uso delle spondine del letto deve essere sempre accompagnato da una cautela estrema, integrando tale dispositivo con una sorveglianza clinica costante, un'adeguata assistenza personale e altre strategie specifiche di riduzione del rischio di caduta. L'esperto ha chiarito che la semplice presenza delle spondine non esime il personale sanitario dai doveri di assistenza continua, specialmente per pazienti fragili di avanzata età. Questa valutazione tecnica ha fornito la base giuridica per assegnare la responsabilità dell'incidente all'ente ospedaliero.

Onere Della Prova E Dichiarazioni Legali

L'avvocato dei parenti della vittima, Matteo Forconi, ha evidenziato che il punto cruciale del verdetto risiede nell'onere della prova a carico dell'ospedale. Secondo la normativa applicata dal tribunale, spetta alla struttura sanitaria dimostrare l'esatto adempimento di tutte le misure di sicurezza previste e l'inevitabilità dell'evento dannoso. In questo specifico caso, l'Usl Toscana Centro non è riuscita a fornire prove convincenti di aver adottato tutte le precauzioni necessarie per proteggere la paziente nel suo letto di degenza. La mancata dimostrazione di questi accorgimenti ha portato il giudice a considerare la caduta come un evento evitabile, attribuendo così piena responsabilità alla struttura.

Impatto E Conseguenze Per Il Sistema Sanitario

Questa sentenza rappresenta un caso significativo per la responsabilità civile nel settore sanitario regionale, sottolineando l'importanza critica del rispetto dei protocolli di sicurezza dei pazienti. Il risarcimento di 500mila euro funge da monito per le strutture sanitarie pubbliche sulla necessità di una vigilanza attenta e documentata, specialmente per gli ospiti anziani vulnerabili. L'incidente del 2017 ha aperto una questione aperta che è durate un decennio, evidenziando come la mancanza di misure di sicurezza elementari possa avere conseguenze legali ed economiche gravose. La famiglia ha ottenuto giustizia attraverso un percorso legale lungo ma determinante, stabilendo un precedente importante riguardo agli standard di cura richiesti dall'ospedale San Giovanni di Dio e dall'Usl Toscana Centro.