Condannata a 13 anni Daniela Klette, ex della RAF, per rapine e tentato rapimento

Il tribunale tedesco ha inflitto 13 anni di carcere a Daniela Klette, ritenuta un'ex membro della Red Army Faction, per rapine a mano armata e un tentativo di rapimento. La sentenza ignora il suo passato terroristico e si concentra sui reati comuni. La difesa annuncia appello.

Il tribunale di Verden , in Germania , ha condannato Daniela Klette , 67 anni, ritenuta dalla polizia un'ex membro della Red Army Faction , a tredici anni di reclusione per una serie di rapine a mano armata e un tentativo di rapimento.

L'arresto era avvenuto nel 2024 dopo più di trent'anni di latitanza, quando un giornalista investigativo l'aveva identificata a Berlino sotto falso nome grazie a un software di riconoscimento facciale. La sentenza, pronunciata in un'aula blindata, ha suscitato le proteste dei pochi sostenitori presenti, che hanno interrotto la lettura del verdetto con grida di dissenso.

Secondo il portavoce del tribunale Ahmad Mohamad, la corte ha esplicitamente escluso che il passato terroristico o le eventuali motivazioni politiche dell'imputata abbiano influito sul giudizio, concentrandosi esclusivamente sui reati di rapina. L'accusa ha sostenuto che Klette, insieme a due presunti complici ancora ricercati, avesse organizzato assalti armati a supermercati e a un furgone portavalori.

Durante la perquisizione del suo appartamento la polizia aveva sequestrato un arsenale, tra cui una parte di granata a razzo, e una somma in contanti di 240.000 euro. La difesa, affidata all'avvocato Lukas Theune, ha annunciato immediato appello, lamentando il mancato esame di diverse prove proposte.

La Red Army Faction, nata dai movimenti di protesta degli anni Sessanta, aveva condotto una campagna di violenza tra gli anni Settanta e i primi anni Novanta, assassinando trentaquattro persone prima di dichiarare la fine della lotta armata nel 1998. Klette sarebbe appartenuta alla cosiddetta terza generazione del gruppo, quella che rimase attiva più a lungo e i cui elementi sono stati catturati solo dopo decenni.

Le forze dell'ordine continuano a cercare i due presunti complici, Ernst-Volker Staub e Burkhard Garweg, anch'essi ex membri della medesima organizzazione





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