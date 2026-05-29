Condannato a nove anni di reclusione l'educatore che aveva rapporti sessuali con una minore di 15 anni

Un educatore di 37 anni è stato condannato a nove anni di reclusione per aver avuto rapporti sessuali con una minore di 15 anni in cambio di Xanax. Gli investigatori avevano trovato sul suo computer 160 filmati e quasi 2.000 immagini di minori a sfondo sessuale.

Un educatore di 37 anni è stato condannato a nove anni di reclusione per aver avuto rapporti sessuali con una minore di 15 anni in cambio di Xanax .

Gli investigatori avevano trovato sul suo computer 160 filmati e quasi 2.000 immagini di minori a sfondo sessuale. L'uomo aveva offerto la droga alla ragazza attraverso un'app per appuntamenti e aveva tentato di ridimensionare i fatti in aula, sostenendo che il rapporto era consenziente e che la ragazza aveva chiesto insistentemente della droga dopo l'incontro. La pubblica ministero aveva chiesto quattro anni e mezzo di reclusione, ma i giudici hanno deciso di raddoppiare la pena.

La ragazza era stata ascoltata in incidente probatorio e aveva raccontato di essersi sentita proporre il farmaco in cambio di sesso. L'uomo si era dimesso dalla comunità per cui lavorava e aveva tentato di giustificare il materiale pedopornografico trovato sul suo computer, sostenendo di averlo scaricato per errore. La condanna è stata considerata giusta dai giudici, che hanno preso in considerazione la gravità dei fatti e la necessità di proteggere la minore





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