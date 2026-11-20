Mikka Lee Anderson, 24 anni, è stato dichiarato colpevole di aver pianificato un attentato con bombe Molotov contro un hotel per migranti a Hull, nel nord-est dell'Inghilterra. La sentenza finale è attesa per il prossimo anno.

Mikka Lee Anderson, un cittadino britannico di 24 anni, è stato dichiarato colpevole venerdì dai giurati della Newcastle Crown Court per aver pianificato un attacco terroristico contro il Royal Hotel di Hull. L'uomo è stato condannato per la preparazione di atti di terrorismo e per il possesso di armi a fini terroristici, dopo essere stato trovato responsabile della costruzione di bombe Molotov e di ricognizioni nella struttura.

Dettagli dell'Attacco e Ideologia Estrema

I pubblici ministeri hanno dimostrato che Anderson era motivato da un'estrema ideologia di destra e dal nazionalismo bianco. Il procuratore Adam Birkby ha affermato durante il processo che Anderson parlava con ammirazione di Adolf Hitler e del regime nazista, adottando concretamente passaggi verso un'azione violenta. Le prove hanno rivelato che l'imputato aveva espresso il suo intento di attaccare l'albergo e di uccidere il maggior numero possibile di migranti presenti all'interno della struttura a uno dei suoi conoscenti.

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Negazione delle Colpe e Contesto Storico

Nonostante le accuse, Mikka Lee Anderson ha negato di aver mai intenduto commettere atti violenti contro l'hotel. Tuttavia, la corte ha ritenuto le dichiarazioni dei testimoni e le prove raccolte sufficienti per la condanna. La destinazione scelta, il Royal Hotel di Hull nel nord-est dell'Inghilterra, era già stata al centro di violente rivolte anti-immigrazione che avevano sconvolto la Gran Bretagna nel 2024. Questi disordini avevano avuto origine in seguito all'omicidio di tre giovani ragazze nella città di Southport, evento che scatenò ondate di violenza in tutto il Paese.

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Precedenti di Estremismo Militare

Questa condanna si inserisce in una serie recente di casi legati all'estremismo di destra nel Regno Unito. A novembre, il cuoco dell'esercito britannico Mark Broadhurst, di 28 anni, è stato incarcerato per possesso di un'arma artigianale ed esplosivi. Broadhurst faceva parte di un gruppo Telegram con altri tre uomini che erano stati incarcerati l'anno precedente per aver pianificato attacchi terroristici contro moschee o sinagoghe, evidenziando una rete di cellule estremiste interconnesse.

Prossimi Passi Giudiziari

La pena definitiva per Mikka Lee Anderson sarà stabilita l'anno prossimo, dopo la conclusione delle procedure di determinazione della sanzione. Questa sentenza conferma l'attenzione costante delle autorità britanniche nel contrastare le minacce terroristiche motivate da ideologie di odio, specialmente quando prendono di mira strutture che ospitano richiedenti asilo e rifugiati.