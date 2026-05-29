Condannato per aiuto al suicidio: il caso internazionale di Kenneth Law, venditore di nitrito di sodio

Kenneth Law, 60 anni, ha ammesso di aver fornito nitrito di sodio e altri articoli a decine di clienti in 41 paesi, facilitando almeno 14 suicidi in Ontario. La sua dichiarazione di colpevolezza ha chiuso le ipotesi di un processo per omicidio, dopo una sentenza d'appello sull'interpretazione della causalità nelle morti autoindotte.

Un uomo canadese, Kenneth Law , è stato dichiarato colpevole di aiuto al suicidio in una udienza svoltasi venerdì presso la Corte Superiore di Giustizia dell'Ontario a Newmarket, a nord di Toronto.

L'ex ingegnere, 60 anni, indossava pantaloni di colore sabbia, una camicia bianca e una giacca scura, e ha risposto senza espressione al giudice mentre si trovava nel box dei detenuti. La sua ammissione riguarda il ruolo nella morte volontaria di quattordici residenti dell'Ontario, di età compresa tra i sedici e i trentasei anni.

La sentenza definitiva sarà pronunciata a settembre, ma la decisione di dichiararsi colpevole ha posto fine alle prospettive di un processo per omicidio, poiché i pubblici ministeri hanno riconosciuto che una recente sentenza d'appello rendeva impossibile sostenere tali accuse. I familiari delle vittime erano visibilmente commossi in aula, alcuni visibili lacrime mentre venivano lette le descrizioni delle circostanze di ciascun decesso.

Secondo un documento di oltre sessanta pagine approvato dalle parti, Law gestiva quattro imprese online tramite le quali commercializzava e spediva nitrito di sodio, una sostanza legale usata come conservante nei prodotti a base di carne, ma potenzialmente letale se ingerita in grandi quantità. Oltre al nitrito, i pacchi contenevano maschere, cappucci e regolatori, tutti articoli che potevano facilitare la realizzazione del suicidio da parte degli acquirenti.

Tra gennaio 2021 e aprile 2023, Law ha inviato 1.209 pacchi a clienti in 41 paesi, di cui 330 verso la Gran Bretagna, 431 negli Stati Uniti e 157 all'interno del Canada. Le testimonianze in aula hanno dipinto scene drammatiche: giovani che vomitavano e crollavano tra le braccia dei genitori, persone trovate incoscienti nei loro letti, e individui soli in alberghi o automobili al momento della morte.

I registri finanziari mostrano più di 296.000 dollari canadesi accreditati sui conti Shopify e PayPal di Law dal 2020 al 2023. Il caso ha suscitato l'interesse delle autorità di diversi Paesi, con indagini avviate in Gran Bretagna, Irlanda e altri stati per stabilire se i prodotti forniti da Law fossero la causa delle morti segnalate nei rispettivi territori.

Un elemento chiave della decisione di non procedere con le accuse di omicidio deriva da una sentenza della Corte d'Appello dell'Ontario del 2024, che ha definito lo standard di causalità applicabile quando la vittima compie gli atti finali che portano al decesso. Tale standard è stato citato dal pubblico ministero Peter Westgate, il quale ha sottolineato che la Suprema Corte del Canada non ha rifiutato di confermarlo, lasciandolo quindi vincolante per i tribunali dell'Ontario.

Law, nella sua vita professionale, ha alternato ruoli di ingegnere e cuoco prima di essere arrestato a maggio 2023 nella sua abitazione a ovest di Toronto. Se venisse condannato per aiuto al suicidio, la pena prevista dal Codice Penale canadese è fino a quattordici anni di carcere; per omicidio di primo grado, invece, la legge impone l'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale per almeno venticinque anni





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Kenneth Law Nitrito Di Sodio Aiuto Al Suicidio Processo Legale Canada

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Condanna per la morte di Matthew Perry: 41 mesi a Kenneth IwamasaIl tribunale federale di Los Angeles ha condannato Kenneth Iwamasa, ex collaboratore dell'attore Matthew Perry, a 41 mesi di carcere per il suo ruolo nella somministrazione di ketamina che portò all'overdose fatale. L'attore, noto per il ruolo di Chandler Bing in Friends, utilizzava la sostanza inizialmente per terapia contro la depressione ma negli ultimi mesi l'aveva acquisita illegalmente. L'indagine ha coinvolto cinque persone, tra cui Jasveen Sangha (15 anni) e due medici, per traffico di ketamina.

Read more »

Matthew Perry, chiuso il caso giudiziario: condannato l'assistente personale della star di FriendsKenneth Iwamasa ha ammesso di aver somministrato ketamina alla star di «Friends» nonostante i segnali di pericolo legati alla dipendenza: per i giudici ha cont…

Read more »

Morte Matthew Perry, condannato l'assistente personaleLeggi su Sky TG24 l'articolo Matthew Perry, condannato l'assistente personale per la morte dell'attore

Read more »

Kenneth Law si dichiara colpevole di favoreggiamento al suicidio per 14 mortiKenneth Law, 60 anni, evita il processo per omicidio grazie a un accordo: si dichiara colpevole di aiuto al suicidio per 14 persone a cui aveva venduto nitrito di sodio online.

Read more »