Condannato per violenza sessuale con pistola ad aria compressa: toccate le natiche della ex

Un 47enne colombiano è stato condannato a 1 anno e 4 mesi con pena sospesa per aver premuto una pistola ad aria compressa contro le natiche della ex compagna e averla azionata. Il giudice ha riconosciuto la condotta come violenza sessuale, nonostante l'assenza di intento sessuale. La vittima ha ottenuto un risarcimento di 6.000 euro.

Un uomo di 47 anni, originario della Colombia, è stato condannato a 1 anno e 4 mesi di reclusione con pena sospesa dal giudice per l'udienza preliminare Milena Granata per aver premuto una pistola ad aria compressa contro le natiche della sua ex compagna e averla azionata.

Il gesto, compiuto il 1 febbraio 2022, è stato inquadrato dalla giurisprudenza come una condotta con connotazioni di violenza sessuale, poiché l'imputato ha agito nella consapevolezza di attingere parti intime o zone erogene, toccando così la sfera della sessualità. La vittima, una donna di 34 anni, ha riportato lesioni giudicate guaribili in 15 giorni.

L'episodio ha avuto un percorso processuale travagliato: inizialmente la Procura non aveva ravvisato un comportamento sfociato in violenza sessuale, ritenendo che non ci fosse stato un appagamento sessuale da parte dell'autore, e aveva richiesto l'archiviazione per questo reato. Tuttavia, l'avvocato di parte civile Luca Colombaro si è opposto, e il giudice per le indagini preliminari Francesca Vortali ha disposto l'imputazione coatta.

Al processo, il pubblico ministero Enrico Pezzi ha chiesto l'assoluzione, mentre la difesa, rappresentata dall'avvocato Silvia Sanzogni, ha sostenuto che si trattasse di uno scherzo mal riuscito, senza intento sessuale. La parte civile ha invece insistito sulla necessità di reprimere una condotta simile alla pacca sul sedere, se fatta nella consapevolezza di attingere parti intime. Il gup ha condiviso questa linea, condannando l'imputato e stabilendo un risarcimento di 6.000 euro a favore della parte civile.

L'uomo, oltre alle conseguenze penali, ha perso anche il lavoro a causa di questo episodio. La sentenza rappresenta un importante precedente nella giurisprudenza italiana, che riconosce come violenza sessuale anche atti non finalizzati al soddisfacimento sessuale dell'autore, ma che comunque ledono la sfera intima della vittima.

Il caso ha suscitato dibattito tra gli esperti legali, con alcuni che sottolineano la necessità di proteggere le vittime da ogni forma di aggressione a sfondo sessuale, mentre altri mettono in guardia da un'eccessiva estensione del concetto di violenza sessuale. La decisione del gup potrebbe influenzare future sentenze su casi analoghi, rafforzando la tutela delle vittime di molestie e aggressioni sessuali.

L'avvocato Colombaro ha espresso soddisfazione per l'esito del processo, sottolineando che la sentenza riconosce la gravità di un gesto apparentemente insignificante ma profondamente lesivo della dignità e dell'integrità della persona. La difesa, dal canto suo, ha annunciato che valuterà la possibilità di ricorrere in appello, ritenendo che la pena sia sproporzionata rispetto all'effettiva intenzione dell'imputato.

Nel frattempo, la vittima ha dichiarato di sentirsi finalmente giustizia dopo un percorso lungo e doloroso, e spera che questo caso serva da monito per prevenire futuri episodi di violenza





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