Robert Phillip Ivers, autore di un libello minaccioso contro giudici federali, è stato condannato a sei anni e mezzo di carcere dagli Stati Uniti.

Robert Phillip Ivers, un residente del Minnesota, è stato ufficialmente condannato a sei anni e mezzo di reclusione in un carcere federale statunitense. La sentenza, emessa martedì dal giudice distrettuale Karen Schreier, segue la condanna per aver scritto, stampato e diffuso un manoscritto di 236 pagine dal titolo provocatorio "Come uccidere un giudice federale".

Il processo si è aperto con prove schiaccianti sulla distribuzione di questo documento ostile, che conteneva minacce esplicite contro numerose figure del sistema giudiziario americano. La giuria aveva già dichiarato Ivers, di 73 anni, colpevole ad agosto di aver inviato comunicazioni minacciose per posta e di aver tentato di istigare l'omicidio di un giudice federale, un atto considerato particolarmente grave nel contesto di un aumento delle violenze verbali contro l'autorità giudiziaria.

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Dettagli del caso e meccanismo della condanna

La condanna di Robert Phillip Ivers è stata determinata dalla gravità e dalla pervasività delle sue azioni, che non si sono limitate a una singola minaccia isolata ma hanno coinvolto una rete estesa di destinatari. Il manuale di 236 pagine, definito dai pubblici ministeri come un manifesto violento, elencava dettagli su come pianificare, addestrare, inseguire e uccidere diverse categorie di persone, inclusi giudici, membri delle loro famiglie e politici.

James Schreier ha applicato una pena nella fascia alta dell'intervallo raccomandato dalle linee guida federali, che variava tra 97 e 121 mesi. La magistrata ha sottolineato che le azioni di Ivers non rappresentavano un incidente isolato, ma facevano parte di un pattern di comportamento aggressivo che mirava a destabilizzare la sicurezza dei funzionari pubblici attraverso intimidazioni sistematiche e pianificate.

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Posizioni delle parti e contesti processuali

I pubblici ministeri hanno sostenuto fermamente per una pena severa, citando in una memoranda presentata alla Corte il messaggio che doveva essere inviato dalla giustizia americana. La Fiscalía ha affermato che il comportamento di Ivers dimostrava una mancanza di rispetto per lo stato di diritto e ha richiesto una pena alta per scoraggiare future azioni simili, specialmente considerando che le minacce contro i giudici federali sono tripleggiate nell'ultimo decennio.

Dall'altra parte, l'avvocato difensore di Ivers ha chiesto alla Corte di mostrare clemenza, basando la sua argomentazione sulle preoccupazioni relative alla salute del suo assistito. Tuttavia, il legale non ha fornito dettagli specifici o commenti pubblici aggiuntivi alla richiesta di mitigazione della pena, lasciando che la Corte valutasse i criteri medici senza ulteriori chiarimenti esterni.

Impatto reale e conseguenze future

Le conseguenze legali di questo caso si estendono oltre la semplice detenzione di Ivers, toccando direttamente la sicurezza di figure istituzionali chiave come la giudice Robert Pratt e la giudice Wilhelmina Wright. Robert Pratt, il giudice basato in Iowa che aveva presieduto il processo del 2019 in cui Ivers fu già condannato per minacce contro Wright, è stato esplicitamente minacciato nel testo del libro, con frasi come "pregare per la tua vita non servirà a nulla".

La storia criminale di Ivers risale al 2019, quando fu già condannato a diciotto mesi di carcere per aver minacciato di uccidere la giudice Wilhelmina Wright. Quel processo fu gestito dal giudice Pratt a causa delle ricusazioni di tutti i giudici federali del Minnesota, una circostanza che ha probabilmente inaspriato le tensioni e motivato le successive azioni di ritorsione attraverso la stesura del nuovo libro.

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La distribuzione del materiale minaccioso è avvenuta tra gennaio e aprile 2025, coinvolgendo non solo il sistema statale ma anche la massima corte del paese. Ivers inviò copie del suo manifesto a tutti e nove i giudici della Corte Suprema degli Stati Uniti, a tre giudici d'appello federali, a uno studio legale e a un'università, ampliando notevolmente la portata della sua campagna di intimidazione e costringendo le istituzioni a una risposta coordinata.

Il caso United States contro Ivers, identificato con il numero 25-cr-00347 presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto del Minnesota, rappresenta un punto di riferimento per il trattamento legale delle minacce sistematiche contro l'apparato giudiziario. L'arresto di Ivers avvenne nel settembre 2025 a Wayzata, nel Minnesota, quando il personale di una biblioteca locale notò la stampa di copie del suo manoscritto e riferì l'accaduto, dando inizio alla catena di eventi che ha portato alla sua attuale condanna.

Questo verdetto segnala una posizione ferma delle autorità federali nel contrastare la normalizzazione della violenza verbale contro i giudici. Con Robert Phillip Ivers ora in carcere per sei anni e mezzo, il caso rimane un monito contro l'uso di testi scritti come strumenti per pianificare attacchi alle figure che rappresentano la giustizia nel paese, affermando che tali minacce saranno perseguite con la massima severità prevista dalla legge.