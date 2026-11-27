Quattro Testimoni di Geova condannati in Crimea per attività estremiste. Pene fino a otto anni per aver studiato la Bibbia. La comunità internazionale condanna.

Quattro membri dei Testimoni di Geova sono stati condannati a pene detentive fino a otto anni in Crimea, una regione annessa dalla Russia, con l'accusa di aver commesso attività considerate estremiste. Le sentenze, tra le più severe inflitte ai membri del movimento religioso da quando Mosca ha vietato l'organizzazione nel 2017, sono state rese pubbliche giovedì 27 novembre dal gruppo religioso stesso.

Dettagli delle Sentenze e Proceso Legale

Il processo si è concluso mercoledì e le pene imposte ai quattro imputati variano da tre anni con la condizionale a otto anni di carcere effettivo. Alexander Kopylets ha ricevuto la pena maggiore, ovvero otto anni di prigione, mentre Alexander Voronchikhin è stato condannato a sette anni e mezzo. Dmitriy Zakharevich è stato arrestato per sei anni e mezzo, mentre Yekaterina Demidova ha scontato la sua pena attraverso una condanna a tre anni sospesa. Jarrod Lopes, portavoce con sede a New York del gruppo cristiano, ha confermato che queste sentenze rappresentano la misura più rigorosa applicata finora nel contesto del caso. Altre sei condanne a otto anni sono state registrate negli anni precedenti.

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Base Giuridica e Controversie sul Processo

Secondo Jarrod Lopes, le accuse contro i convenuti si basavano su elementi raccolti in modo controverso, inclusi testimoni segreti e intercettazioni telefoniche delle conversazioni tra i fedeli. I membri dei Testimoni di Geova sono noti per il loro lavoro di evangelizzazione porta a porta e per un approccio letterale allo studio della Bibbia, attività che le autorità russe hanno recentemente incriminato. La Russia ha dichiarato fuorilegge l'organizzazione definendola un'organizzazione estremista, ignorando le posizioni contrastanti del diritto internazionale. Il procedimento legale ha sollevato gravi dubbi sulla trasparenza e sulla correttezza delle prove utilizzate contro gli accusati.

Posizioni della Comunità Internazionale e delle Nazioni Unite

La Corte europea dei diritti dell'uomo, la cui autorità la Russia non riconosce più dal 2022, aveva già stabilito che il divieto imposto ai Testimoni di Geova violava i diritti fondamentali alla libertà di religione, di espressione e di associazione. Una posizione simile è stata espressa dal Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite, che ha condannato il provvedimento russo come incompatibile con gli standard internazionali sui diritti umani. Nonostante queste pronunce, la Federazione Russa continua ad applicare le sue normative interne che considerano il culto illegale, portando a nuove condanne nel territorio della Crimea annessa nel 2014.

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Dichiarazioni degli Imputati e Reazioni dei Difensori

I quattro imputati hanno mantenuto la propria innocenza durante le udienze tenutesi in Crimea, dichiarando di aver praticato la propria fede in modo pacifico e senza intentione di perturbare l'ordine pubblico. Jarrod Lopes ha espresso forte preoccupazione per l'impatto di queste sentenze, definendo il ricovero in prigione e la separazione dalle famiglie per la sola lettura della Bibbia una beffa allo Stato di diritto. Il portavoce ha sottolineato che le attività religiose dei convenuti non costituivano una minaccia alla sicurezza nazionale, ma semplici pratiche di fede protette dalle convenzioni internazionali.

Impatto sulla Comunità Religiosa e Prospettive Future

Queste condanne aggravano la situazione critica per i Testimoni di Geova in Crimea e nel resto dei territori controllati dalla Russia, dove l'organizzazione è completamente bandita. I membri della comunità si trovano di fronte a rischi significativi di detenzione per semplici attività di studio religioso o distribuzione di materiale spirituale. La mancanza di riconoscimento delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo da parte delle autorità russe lascia poche speranze di ricorso efficace per gli imputati. La comunità internazionale continua a monitorare la situazione, chiedendo il rilascio immediato dei detenuti e il rispetto delle libertà fondamentali garantite dal diritto internazionale.