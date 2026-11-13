Condanne Giurisdizione Pace Colombia Falsi Positivi

La Giurisdizione Speciale per la Pace condanna cinque ex militari per i falsi positivi in Colombia. 35 vittime e 77 corpi ritrovati tra il 2002 e il 2006.

La Giurisdizione Speciale per la Pace, il tribunale incaricato di indagare sui crimini commessi durante il conflitto armato interno colombiano, ha emesso nuove sentenze venerdì 13 novembre. Cinque membri in pensione dell' esercito colombiano sono stati condannati a un massimo di sei anni e mezzo di lavori di riparazione per il loro ruolo nell'uccisione e nella scomparsa di 35 civili.

La Condanna per i Crimini a Dabeiba

Le condanne riguardano i fatti accaduti nella zona rurale di Dabeiba, situata nel dipartimento nord-occidentale di Antioquia, tra il 2002 e il 2006. Il tribunale ha stabilito che gli ex militari dovevano svolgere lavori di riparazione della comunità, inclusa la ricostruzione di strade e ponti, attività umanitarie e ricerche per le persone scomparse, in riconoscimento della loro responsabilità nei fatti di sangue.

Also read Esplosioni Roma: il vuoto di potere dopo le condanne del clan Senese

I cinque condannati includono due maggiore, un capitano, un sergente e un caporale. La pena di riparazione non è detentiva ma mira a restituire valore alla collettività danneggiata, con una durata massima stabilita dal giudice per ogni singolo imputato in base alla gravità del reato e al grado di collaborazione fornito durante le indagini.

Scoperta dei Corpi e Identificazione delle Vittime

La collaborazione con la Giurisdizione Speciale per la Pace ha avuto un impatto diretto e concreto sulla ricerca delle verità e dei resti delle vittime. Le informazioni fornite dai due maggiori, dal capitano, dal sergente e dal caporale hanno portato al ritrovamento di 77 salme nelle aree interessate dai crimini.

Advertisement

Di questi 77 corpi ritrovati, 18 sono stati ufficialmente identificati attraverso procedure forensi e genetiche. Un traguardo significativo è che 17 di queste salme sono già state restituite alle famiglie, consentendo ai parenti di avere un closure funeraria e di seppellire i propri cari secondo le proprie tradizioni religiose e culturali, un processo lungo e doloroso per le comunità colpite.

Il Contesto dello Scandalo dei Falsi Positivi

Questi crimini rientrano nello scandalo dei falsi positivi, una pratica in cui il personale militare uccideva civili e li dichiarava falsamente come guerriglieri uccisi in combattimento. Questa strategia era utilizzata per inflazionare le statistiche di successo militare e ottenere promozioni o premi durante il decennale conflitto armato interno colombiano.

Il conflitto armato interno ha causato oltre 450.000 vittime e ha portato allo sfollamento di milioni di persone in tutto il paese. Le famiglie delle vittime hanno subito un trauma profondo, vedendo i propri cari assassinati e le loro morti presentate pubblicamente come eroiche cadute in battaglia contro i ribelli, creando una narrazione pubblica in netto contrasto con la realtà dei fatti.

Cifre Statistiche e Risvolti Legali

La Commissione per la Verità della Colombia ha stimato che 8.208 persone siano state vittime di esecuzioni extragiudiziali da parte dei militari tra il 1978 e il 2016. Questo dato rappresenta una porzione significativa delle violazioni dei diritti umani registrate durante il conflitto, sottolineando la sistematicità di queste pratiche illegali.

Advertisement

Circa 4.000 membri delle forze di sicurezza di ogni grado, tra cui 17 generali, hanno partecipato alle indagini della Giurisdizione Speciale per la Pace sui falsi positivi e sulle sparizioni forzate. La collaborazione attiva con il tribunale può portare a sentenze fino a un massimo di otto anni di riparazione, mentre la mancata collaborazione comporta pene detentive fino a 20 anni.