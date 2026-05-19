Condizioni climatiche instabili in Italia, con possibili piogge e temporali, e aumento termico previsto per il fine settimana

Ultime 24 ore caratterizzate da qualche acquazzone e temporale residuo, poi si lascerà definitivamente spazio al dominio dell'anticiclone africano. Temperature vicine ai trenta gradi nel fine settimana secondo il Centro Meteo Italiano, una saccatura depressionaria con aria più fresca in quota si muove rapidamente dall'Italia verso la Grecia. Avremo condizioni di tempo instabile nelle prossime ore sull'Italia con piogge sparse fin dal mattino su Toscana, Abruzzo, Puglia e Calabria. Instabilità in ulteriore aumento nel pomeriggio con fenomeni in sviluppo soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud, anche a carattere di temporale. Nella seconda metà della settimana, l'alta pressione si espande e si rafforza sull'Europa centro-occidentale con massimi al suolo fino a 1025 hPa. Italia ancora sul bordo con possibilità di qualche fenomeno pomeridiano soprattutto sui rilievi del Sud. Temperature in rialzo con valori di qualche grado sopra media al Nord. Gli ultimi aggiornamenti indicano che con l'arrivo del weekend avremo un robusto campo di alta pressione tra Europa e Mediterraneo. Questo porterà condizioni di tempo asciutto sull'Italia con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature che inizieranno ad avvicinarsi ai +30 gradi. Ulteriore aumento termico possibile per la prossima settimana con vero e proprio assaggio d'estate.

Ultime 24 ore caratterizzate da qualche acquazzone e temporale residuo, poi si lascerà definitivamente spazio al dominio dell'anticiclone africano. Temperature vicine ai trenta gradi nel fine settimana secondo il Centro Meteo Italia no, una saccatura depressionaria con aria più fresca in quota si muove rapidamente dall' Italia verso la Grecia.

Avremo condizioni di tempo instabile nelle prossime ore sull'Italia con piogge sparse fin dal mattino su Toscana, Abruzzo, Puglia e Calabria. Instabilità in ulteriore aumento nel pomeriggio con fenomeni in sviluppo soprattutto sulle zone interne del Centro-Sud, anche a carattere di temporale. Nella seconda metà della settimana, l'alta pressione si espande e si rafforza sull'Europa centro-occidentale con massimi al suolo fino a 1025 hPa. Italia ancora sul bordo con possibilità di qualche fenomeno pomeridiano soprattutto sui rilievi del Sud.

Temperature in rialzo con valori di qualche grado sopra media al Nord. Gli ultimi aggiornamenti indicano che con l'arrivo del weekend avremo un robusto campo di alta pressione tra Europa e Mediterraneo. Questo porterà condizioni di tempo asciutto sull'Italia con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature che inizieranno ad avvicinarsi ai +30 gradi. Ulteriore aumento termico possibile per la prossima settimana con vero e proprio assaggio d'estate





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