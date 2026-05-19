Condizioni estive premature in Italia: anticiclone africano, zero termico e caldo

La massa d'aria africana selvatica, guidata da un anticiclone che prevale a partire da venerdì, causerà temperature massime estive precoci su tutte le regioni italiane. Le max su altezza verranno quasi tutte superate, raggiungendo punte fino a due gradi di più rispetto alle medie climatologiche di luglio. L'instabilità si manifesterà a metà settimana con qualche acquazzone sulle Alpi orientali e Prealpi meridionali. Successivamente la fase più remota dell'acclimatamento atmosferico si concluderà, lasciando spazio a una fase soleggiata e quasi assente di perturbazioni fino all'inizio dell'estate vera.

Nei prossimi giorni un anticiclone africano conquisterà la Penisola, anticipando le condizioni estive con il passaggio del zero termico da 4000 metri sulle Alpi occidentali.

La massa d'aria calda porterà con sé una marcata anomalia termica, con valori fino a 4-5°C sopra il regime climatologico. Gli ultimi focolai di instabilità si innescheranno con la sensazione di acquazzoni, mentre il caldo consoliderà la sua presa sugli ultimi tre giorni della settimana.

Mercoledì, la Liguria vivrà notti tropicali, mentre la Lombardia e il Piemonte si preparano a week-end con termometri che sfioreranno i 30°C. L'anticiclone africano proseguirà nel suo dominio, garantendo una fase soleggiata fino al 2 giugno





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