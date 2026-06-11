Condomini reali, lavori inesistenti: sequestro di crediti fiscali per un sistema criminale in Italia

La guardia di finanza di Siracusa ha sequestrato circa 560 milioni di euro di crediti fiscali legati ad agevolazioni edilizie per lavori inesistenti, mentre sono dodici gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni.

Condomini reali, lavori inesistenti. Secondo gli accertamenti, i dati di immobili reali, dove erano in corso lavori veri, eseguiti da imprese estranee al circuito fraudolento , sarebbero stati utilizzati da un'organizzazione criminale all'insaputa di amministratori e proprietari delle abitazioni.

La guardia di finanza di Siracusa, su disposizione della Procura locale, ha sequestrato circa 560 milioni di euro di crediti fiscali legati ad agevolazioni edilizie per lavori inesistenti. Sono dodici gli indagati per associazione per delinquere, truffa aggravata allo Stato, riciclaggio, autoriciclaggio e false fatturazioni.

Le indagini condotte con il Nucleo speciale tutela entrate e repressione delle frodi fiscali di Roma e con il settore di contrasto illeciti dell'Agenzia delle entrate, hanno consentito di ricostruire quello che, allo stato attuale delle indagini, appare essere un sofisticato e pericoloso sistema illecito realizzato da un'organizzazione criminale con ramificazioni in tutta Italia. Sono state individuate oltre sessanta società che avrebbero dichiarato interventi milionari di riqualificazione edilizia su ventidue condomini nelle province di Bergamo, Como, Macerata, Messina, Monza Brianza, Padova, Pavia, Roma, Salerno, Siracusa, Varese, Vercelli e Verona.

Il sodalizio criminale, secondo la ricostruzione di chi ha indagato, farebbe capo a professionisti operanti in Lombardia, incaricati di reperire prestanome a cui intestare formalmente le società coinvolte. L'anello esecutivo sarebbe rappresentato da due professionisti della provincia di Chieti, abilitati all'accesso alla piattaforma 'cessione crediti' dell'Agenzia delle entrate: avrebbero trasmesso oltre duemila comunicazioni, dietro compenso, generando i crediti fittizi nei cassetti fiscali delle società formalmente esecutrici dei lavori.

L'intervento della Procura di Siracusa, con cinque decreti di sequestro preventivo d'urgenza, convalidati dal giudice per le indagini preliminari, e il contestuale blocco telematico operato dall'Agenzia delle entrate, ha evitato che centinaia di milioni di euro, una volta immessi nel circuito delle cessioni, si disperdessero irreversibilmente





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Condomini Reali Lavori Inesistenti Crediti Fiscali Associazione Per Delinquere Truffa Aggravata Allo Stato Riciclaggio Autoriciclaggio False Fatturazioni Guardia Di Finanza Procuratore Agenzia Delle Entrate Nucleo Speciale Tutela Entrate E Repressione D Circuito Fraudolento Ramificazioni In Tutta Italia Professionisti Prestanome Accesso Alla Piattaforma 'Cessione Crediti' Generare Crediti Fittizi Sequestro Preventivo D'urgenza Blocco Telematico

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Siracusa, truffa con Superbonus 110: sequestrati crediti fiscali per 560 milioniContestata l'associazione per delinquere, dodici indagati. Interessati condomini di tutta Italia

Read more »

Truffa con Superbonus 110 in tutta Italia: sequestrati crediti fiscali per 560 milioni1

Read more »

Truffa con Superbonus 110, sequestrati crediti fiscali per 560 milioniLeggi su Sky TG24 l'articolo Siracusa, truffa con Superbonus 110: sequestrati crediti fiscali per 560 milioni

Read more »

Superbonus, la maxi-truffa da 560 milioni di euro: 60 società fantasma da Como a SiracusaA ricostruire la vicenda è stata un’indagine della Guardia di Finanza di Siracusa: l’anello operativo era invece in Abruzzo dove agivano due professionisti della provincia di Chieti

Read more »