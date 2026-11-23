Il governo diviso sul condono edilizio per la manovra 2027. Lega punta al silenzio-assenso, Fd presenta sette emendamenti. Opzioni e opposizioni.

La questione del condono edilizio è tornata al centro del dibattito politico italiano, dividendo nuovamente la maggioranza di governo. L'obiettivo dichiarato dalle istituzioni è quello di arrivare a una proposta condivisa da inserire nella manovra finanziaria del 2027. Questo provvedimento mira a regolare le numerose situazioni edilizie rimaste irrisolte per decenni, coinvolgendo milioni di cittadini e famiglie in tutta la penisola.

La proposta Lega: silenzio-assenso entro 180 giorni

Il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, punta a risolvere il problema delle domande di condono presentate in occasione delle sanatorie del 1985, 1994 e 2003, ma ancora senza una risposta definitiva. L'ipotesi prevede che i comuni abbiano 180 giorni per esaminare le pratiche e pronunciarsi. Trascorso il termine senza un provvedimento, scatterebbe il silenzio-assenso, con l'accoglimento automatico della richiesta secondo le condizioni che saranno eventualmente stabilite dalla nuova norma. Salvini ha definito la proposta un provvedimento autonomista, federalista e un'operazione di verità a vantaggio dei comuni, rivendicando la paternità dell'iniziativa come ministro con la delega sulla casa.

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La posizione di Fratelli D'Italia sui sette emendamenti

Fratelli d'Italia, il partito della premier Giorgia Meloni, difende i sette emendamenti presentati in Parlamento e chiarisce che la soluzione annunciata da Salvini non è sufficiente. Un esponente di primo piano del partito ha affermato che non si tratta di nuovi condoni, ma di far uscire dall'illegalità i cittadini che vivono nell'illegalità. L'intenzione è consentire alle famiglie di regolarizzare situazioni irrisolte, mantenendo le tutele per le aree a rischio idrogeologico. Il sottosegretario alle Infrastrutture Antonio Iannone, di Fratelli d'Italia, ha definito il progetto una misura di buonsenso, sottolineando che il confronto prosegue per una soluzione unitaria.

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Differenze normative e tutele territoriali

Per Fratelli d'Italia non basta stabilire una scadenza entro la quale le amministrazioni devono rispondere alle vecchie domande. Occorre intervenire anche sui vincoli e sui requisiti che oggi impediscono di ottenere la sanatoria. Tra le ipotesi figurano la riapertura del condono del 2003, con particolare attenzione alla Campania, la regolarizzazione di alcune opere minori ultimate entro il 30 settembre 2025 e la revisione delle condizioni applicabili alle costruzioni interessate da vincoli. Un'ulteriore proposta, a prima firma del deputato Massimo Milani, fissa al 30 giugno 2028 il termine per completare le istruttorie relative alle vecchie domande, senza introdurre un'accettazione automatica alla scadenza.

Reazioni delle opposizioni e contesto attuale

Le opposizioni contestano fortemente l'impostazione del provvedimento. Angelo Bonelli di Alleanza Verdi e Sinistra ha attaccato la proposta definendola un voto di scambio, un regalo a chi ha costruito illegalmente offerto alla vigilia delle elezioni da una destra che sa di perdere. Piero De Luca del Partito Democratico ha dichiarato che non c'è nulla di strutturale sulla casa, proponendo un condono invece di un piano casa. Anche il Movimento 5 Stelle ha risposto con durezza, ricordando le critiche fatte due anni fa al Salva-Casa di Salvini, oggi riconosciuto come un fallimento. Per il momento, nessun nuovo condono è stato ufficialmente approvato.