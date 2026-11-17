Il ddl Bilancio 2027 introduce rottamazione cartelle e riapertura condoni edilizi per Campania. Analisi dettagliata delle proposte Lega e Fdi e incertezze su Quota 64.

Il disegno di legge di bilancio per il 2027 sta assumendo i contorni di una manovra caratterizzata da nuove agevolazioni tributarie e edilizie, confermando una prassi consolidata nel panorama normativo italiano. La novità principale riguarda la proposta di reintrodurre la rottamazione delle cartelle del fisco, una misura volta a sanare debiti tributari pendenti che finora hanno lasciato numerosi contribuenti esclusi dalle precedenti opportunità di regolarizzazione. Questa iniziativa è stata illustrata pubblicamente da Alberto Gusmeroli, presidente della Commissione attività produttive della Camera e relatore del testo, aprendo un dibattito ampio sull'impatto che tali misure avranno sul sistema economico e sulle finanze pubbliche nei prossimi anni.

Novità sulla Rottamazione delle Cartelle Fiscali

La proposta centrale del gruppo di maggioranza, guidata dalle direttive di Alberto Gusmeroli, prevede il ripristino di meccanismi di estinzione controversi per i debiti tributari. Nello specifico, il testo intende riaprire la cosiddetta disciplina quater, destinata ai contribuenti che erano decaduti dai precedenti termini perché non sono riusciti a pagare in tempo o hanno ritardato il versamento di poche giornate. Questa mossa mira a colmare le lacune procedurali che avevano impedito a migliaia di cittadini di accedere al beneficio iniziale. Parallelamente, si estende la disciplina quinquies a quei soggetti che erano rimasti completamente esclusi dalle finestre di amnistia passate, ampliando dunque la cerchia dei beneficiari.

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Per coloro che non rientrano nelle categorie sopra descritte, la manovra propone una soluzione alternativa strutturata. Si intende consentire il versamento rateale delle somme dovute, includendo anche sanzioni e interessi calcolati secondo le normative vigenti. Questa soluzione rappresenta una via di mezzo tra la rottamazione totale e il rigore dell'esattoria tradizionale. L'obiettivo è garantire che anche i contribuenti con piccole irregolarità amministrative o difficoltà temporanee di liquidità possano regolarizzare la propria posizione senza incorrere in procedure esecutive pesanti, alleggerendo il carico burocratico per l'Agenzia delle Entrate e i cittadini.

Sanatorie Edilizie e Focus sulla Campania

Oltre alla sfera fiscale, la manovra contiene proposte significative per la regolarizzazione edilizia, con un focus specifico sulla regione Campania. L'emendamento presentato da Irma Vietri mira a riaprire i termini per il condono edilizio del 2003, emanato durante il governo Berlusconi. L'intento è permettere alla Campania di rientrare in questa misura, un'opportunità che all'epoca il governatore Antonio Bassolino decise di non sfruttare non adottando il relativo provvedimento attuativo. Di conseguenza, la regione è rimasta esterna alle procedure di sanatoria che hanno riguardato altre aree del paese, lasciando numerose opere abusive senza una cornice legale di riconoscimento per oltre vent'anni.

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L'obiettivo dell'attuale proposta è consentire alla Campania di condonare le opere abusive ultimate entro il 31 marzo 2003, a patto che queste avessero rispettato i requisiti urbanistici e edilizi richiesti alla data di chiusura del precedente termine. Tuttavia, questa iniziativa non è esente da controversie. L'attuale governatore della Campania, Roberto Fico, ha già espresso una netta contrarietà non appena sono circolati i primi rumors sulla possibilità di riaprire il condono. La posizione del governo regionale sottolinea la necessità di una pianificazione territoriale rigorosa e si oppone a interventi che potrebbero incentivare nuovi abusi o legittimare violazioni di lunga data senza un'adeguata ricaduta positiva sul territorio.

Posizioni della Maggioranza e Criticità Territoriali

La volontà di intervenire con sanatorie edilizie è condivisa trasversalmente all'interno del centrodestra, sebbene con sfumature diverse. Marco Osnato, presidente della Commissione finanze di Montecitorio per FdI, ha chiarito che gli emendamenti non rappresentano un condono generalizzato, ma si concentrano su realtà territoriali specifiche che presentano criticità uniche. La proposta di FdI prevede la possibilità di ripresentare le pratiche del condono del 2003 per le domande che erano state rifiutate perché l'abuso riguardava aree vincolate. Questa modifica richiederà alle Regioni di stabilire nuovi criteri di valutazione, accettando le domande salvo nei casi di vincoli assoluti che non possono essere superati.

Oltre a queste misure mirate, i deputati di FdI presentano altri emendamenti che riguardano l'intero territorio nazionale, con l'obiettivo di mettere in regola piccole difformità rimaste escluse dal Salva-Casa promosso da Matteo Salvini. Questi interventi mirano a colmare le lacune burocratiche che hanno lasciato situazioni abitative in uno stato di limbo, dove la casa esiste fisicamente ma non ha piena regolarità documentale. La distinzione tra condoni estensivi e regolarizzazioni mirate è fondamentale per comprendere la strategia della maggioranza, che cerca di bilanciare l'esigenza di ordine urbanistico con la necessità di risolvere casi storici complessi.

Il Dibattito su Quota 64 e Risorse Economiche

Nello stesso quadro normativo, continua l'acceso dibattito interno alla maggioranza riguardo a Quota 64, il meccanismo per la pensione anticipata. La Lega, rappresentata da Matteo Salvini, intende non arretrare di un millimetro sulla misura, considerata il superamento definitivo della legge Fornero. Salvini ha recentemente tenuto una riunione operativa con il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, e con il relatore Alberto Gusmeroli, confermando che l'avvio di Quota 64 per decine di migliaia di lavoratori partirà dal 2027. Questa posizione è sostenuta fermamente dal Carroccio, che vede nella misura un diritto acquisito per la categoria.

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Tuttavia, gli alleati di governo mostrano sensibilità differenti, ostacolando l'iter lineare del provvedimento. Quel fondo indistinto di 850 milioni di lire all'anno per il periodo 2027-2029 potrebbe essere dirottato verso altre priorità. Marco Osnato, che in passato ha preferito destinare quelle risorse ai lavoratori in difficoltà, al momento non si espone chiaramente sulla misura, indicando che valuterà il provvedimento presentato da Durigon solo quando sarà effettivamente disponibile. Questa incertezza finanziaria crea un clima di tensione all'interno della coalizione, dove le posizioni non viaggiano tutte sulla stessa lunghezza d'onda.

Le divergenze sono emerse chiaramente al termine del vertice politico tenutosi in mattinata, convocato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Alla riunione partecipavano i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, il leader di NoiModerati Maurizio Lupi e il Ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. La necessità esplicita di sottolineare un clima di costruttiva collaborazione, che dovrebbe essere la norma scontata nella compagine di governo, ha lasciato trapelare le effettive fratture interne. La manovra per il 2027 si prepara quindi a dover navigare tra pressioni diverse, conciliando le istanze fiscali ed edilizie con la complessa gestione delle risorse pensionistiche.