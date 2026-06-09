Conducente di tir percorre 10 km contromano in autostrada: fermato dalla polizia con tasso alcolemico di 2,18 g/l

Un autoarticolato ha percorso contromano per circa 10 chilometri sull'A26 tra Liguria e Piemonte prima di essere bloccato dalla polizia stradale. Il conducente, in stato di ebbrezza con un valore di 2,18 g/l, ha colpito il guard-rail e rischia pesanti sanzioni. L'intervento con il sistema 'safety-car' ha evitato collisioni con altri veicoli.

Il caso di un conducente di autoarticolato fermato dalla polizia stradale dopo aver percorso circa 10 chilometri contromano sull'autostrada A26, tra Liguria e Piemonte, ha sollevato deep preocupazioni riguardo alla sicurezza stradale .

L'uomo, fermato intorno alle 22 dalla polizia di Novara, era stato segnalato da numerosi automobilisti per la sua pericolosa inversione di marcia nel tratto Romagnano Sesia - Vercelli Est. Oltre al contromano, il conducente ha colpito ripetutamente il guard-rail durante il suo tragitto, come dimostrano i danni riscontrati al veicolo e alle barriere di sicurezza.

Le pattuglie, intervenute con il dispositivo 'safety-car' per rallentare il traffico opposto e prevenire incidenti, sono riuscite a intercettare il tir a Biandrate (Novara), vicino all'incrocio con l'A4 Torino-Milano. I controlli hanno rivelato un tasso alcolemico di 2,18 grammi per litro, più del quadruplo del limite consentito. Per il conducente sono scattate denuncia per guida in stato di ebbrezza e sanzioni amministrative per il contromano, con revoca della patente e fermo del veicolo per tre mesi.

L'episodio mette in luce i rischi estremi della guida sotto l'effetto di alcol e l'importanza di robusti controlli sulle arterie autostradali





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