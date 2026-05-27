Confagricoltura Donna: Paola Giovannini Pasti eletta presidente

L'Assemblea nazionale di Confagricoltura Donna ha eletto Paola Giovannini Pasti alla guida dell'associazione. Imprenditrice agricola del Nord Est, attiva nel no profit, succede ad Alessandra Oddi Baglioni. Il programma include rafforzamento della rete, formazione e innovazione.

L'Assemblea di Confagricoltura Donna , tenutasi a Roma nella sede di Palazzo della Valle, ha eletto Paola Giovannini Pasti alla presidenza dell'associazione. Giovannini Pasti, classe 1970, è un'imprenditrice agricola attiva in Friuli-Venezia Giulia e Veneto, socia di cinque aziende di famiglia.

La sua formazione giuridica e i suoi interessi nel giornalismo, nell'arte e nella culture ne hanno caratterizzato il percorso, culminato anche nell'attività no profit con la fondazione della Onlus Un sogno per la vita, che realizza progetti per persone con disabilità intellettiva a eziologia genetica. L' assemblea ha anche tributato un riconoscimento ad Alessandra Oddi Baglioni, presidente uscente che ha guidato l'associazione per due mandati dal 2018, distinguendosi come punto di riferimento per le imprenditrici agricole anche durante la pandemia.

Natalia Bobba, presidente dell'Ente Nazionale Risi, ha portato i suoi saluti, sottolineando le tappe salienti dell'azione sindacale di Oddi Baglioni. Il programma della neo eletta Giovannini Pasti prevede il rafforzamento della rete territoriale, la crescita professionale delle imprenditrici attraverso corsi su fisco, marketing e transizione digitale, la stipula di convenzioni bancarie dedicate, la formazione sindacale aperta a tutti, l'estensione a livello nazionale del premio di laurea Stem dopo il progetto pilota in Lazio e Friuli, e lo sviluppo dell'innovazione come fattore di sopravvivenza economica delle aziende.

Il nuovo direttivo vede le vicepresidenze di Elisa Aquilano, presidente di Confagricoltura Donna Puglia, e Orsola Balducci, presidente di Confagricoltura Donna Lazio. Le consigliere sono Diana Bortoli per il Nord Italia, Maria Grazia Maccherani per il Centro e Lucia Rinaldi per il Sud





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