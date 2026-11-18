Confcommercio Roma consegna le chiavi di 5mila attività chiuse. Dal 2012 a oggi crollano i punti vendita. Serve strategia contro la desertificazione commerciale.

Confcommercio Roma ha simbolicamente riconsegnato alle istituzioni le chiavi degli esercizi commerciali dismessi, lanciando un allarme storico sulla crisi del settore. In tredici anni, dal 2012 al 2025, la capitale ha registrato la chiusura di cinquemila attività commerciali, un dato che evidenzia un processo irreversibile di spopolamento delle zone commerciali tradizionali. L'iniziativa mira a stimolare una risposta concreta contro la desertificazione che sta svuotando i quartieri.

Crollo numerico dei punti vendita

I dati presentati confermano un declino strutturale del commercio al dettaglio. Nel solo arco temporale considerato, le attività sono passate da 25.764 unità del 2012 a sole 20.928 nel 2025. Su base nazionale, la tendenza non è diversa, con la scomparsa di 156mila punti vendita nello stesso periodo. Il problema immobiliare è ancora più ampio, poiché si contano attualmente 450mila unità commerciali inutilizzate in tutto il Paese.

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Settori più colpiti dal calo

La flessione non interessa tutte le categorie con la stessa intensità. I settori che registrano la battuta d'arresto maggiore sono quelli delle edicole e dei negozi di beni per la casa. Questi comparti, tradizionalmente punti di riferimento per la vita quotidiana dei residenti, stanno subendo la pressione maggiore dovuta al cambiamento delle abitudini di consumo e all'aumento dei costi operativi. La crisi colpisce quindi il tessuto sociale oltre che quello economico.

Posizione di Confcommercio

Pier Andrea Chevallard, presidente di Confcommercio Roma, ha sottolineato che le chiusure non significano solo perdita di profitti. Vengono meno servizi essenziali, presidi di socialità e sicurezza nei quartieri. Per invertire questa rotta, l'associazione richiede misure economiche e fiscali immediate. Ma soprattutto, Chervallrd esige una strategia strutturale che promuova una nuova alleanza pubblico-privato per salvare il commercio locale.

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Il peso del terziario a Roma

Il contesto romano è particolarmente complesso dato che il settore terziario ricopre il 77% del totale delle aziende nella città. La riduzione dei punti vendita fisici sta quindi intaccando una quota enorme dell'economia locale. L'inflazione record e l'aumento dei costi, come evidenziato dalle stangate natalizie che superano i duemila euro l'anno per famiglia, aggravano la situazione. Senza interventi decisivi, il rischio è un vuoto permanente nei centri storici e periferici.

Prossimi passi e attese

La consegna simbolica delle chiavi rappresenta un monito alle istituzioni per agire entro tempi brevi. Gli operatori del settore attendono con preoccupazione le misure concrete che potrebbero nascere da questa alleanza proposta. La sopravvivenza dei negozi rimasti dipende dalla capacità di gestire l'emergenza immobiliare e fiscale. Il futuro del commercio romano appare così legato a scelte politiche urgenti e mirate.