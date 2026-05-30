Confcooperative Lombardia: numeri record e nuova leadership per un modello di economia sociale più inclusivo

La federazione Confcooperative Federsolidarietà Lombardia, guidata da Maria Grazia Campese, presenta dati di crescita significativa e delinea le priorità per la salute mentale, i minori e l'espansione regionale dell'economia sociale.

Confcooperative Federsolidarietà Lombardia presenta dati che testimoniano l'enorme impatto della cooperazione sociale sul territorio. Oggi la federazione annovera più di un migliaio di cooperative sociali, con quasi 58 mila soci e oltre 72 mila dipendenti, generando quasi due miliardi e mezzo di fatturato, un aumento del 33 per cento nei sei anni precedenti.

La presenza capillare di queste realtà si traduce in cifre concrete: 12 mila educatori operano nelle scuole, più di 6.500 persone svantaggiate hanno trovato occupazione, con una crescita del 24 per cento nello stesso periodo. Il settore, infatti, si occupa del 30 per cento dell'assistenza domiciliare integrata, del 32 per cento delle residenze per persone con disabilità, del 20 per cento degli hospice e del 15 per cento delle RSA, configurandosi come un vero pilastro del welfare lombardo.

Maria Grazia Campese, nuova presidente di Confcooperative, sottolinea che la cooperazione non è una nicchia profetica, ma il modello imprenditoriale capace di costruire un'economia diversa e migliore per tutti. In un contesto di crescente polarizzazione e disuguaglianze, la forza della cooperazione sociale risiede nella sua capillarità: è presente dalle grandi città alle zone montane più remote, intervenendo su fragilità familiari, lavoro, housing e inclusione.

Campese invita a un impegno più deciso su due fronti critici - la salute mentale e l'assistenza ai minori - settori in cui la mancanza di politiche sistematiche lascia famiglie e individui in una situazione di vulnerabilità. La cooperazione sociale, a suo avviso, può colmare questi vuoti perché non mira al consenso elettorale, ma risponde a bisogni reali, offrendo soluzioni concrete e sostenibili.

Il dialogo con la Regione Lombardia è attivo e mira a mettere a sistema le esperienze positive, amplificandole a livello regionale e nazionale. Il Piano nazionale di economia sociale, approvato dopo pressioni europee, riconosce l'ecosistema lombardo come uno dei più sviluppati d'Italia: su circa 320 mila occupati nel settore, oltre 200 mila lavorano in forme cooperative.

Nel report "La Lombardia in Europa", la Lombardia si colloca al quarto posto nella classifica Proximity and Social Economy, con 32,4 addetti ogni mille abitanti, superata solo dal turismo e davanti al mobility‑transport‑automotive. Il vicepresidente regionale Marco Alparone ha annunciato che, non appena il Piano nazionale sarà implementato, nascerà un Piano regionale dedicato, volto a consolidare ulteriormente il ruolo della cooperazione sociale nella rigenerazione economica e nella coesione sociale del territorio.

In un momento storico segnato da crisi e divisioni, la cooperazione si propone come antidoto contro la sopraffazione, promuovendo un modello imprenditoriale con finalità pubblica, capace di generare bene comune, inclusione lavorativa e impatto sociale duraturo





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