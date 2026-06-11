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Confederali sospendono lo stop di 8 ore, Trenitalia e Italo si fermano

Trasporti News

Confederali sospendono lo stop di 8 ore, Trenitalia e Italo si fermano
ConfederaliStopFerrovie
📆6/11/2026 3:21 AM
📰leggoit
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La protesta dei lavoratori confederali ha portato alla sospensione del loro stop di 8 ore nelle ferrovie, mentre quelli di base proseguono con uno stop di 23 ore. I passeggeri devono fare i conti con possibili cancellazioni totali o parziali dei treni e pesanti ritardi.

Confederali hanno sospeso il loro stop di 8 ore nelle ferrovie, dopo il tavolo al Ministero dei Trasporti , quelli di base vanno avanti nella protesta, con uno stop di 23 ore: dalle 3:00 di giovedì 11 giugno alle 2:00 di venerdì 12.

Restano in vigore le consuete fasce di garanzia per il trasporto regionale nei giorni feriali: dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00. L'agitazione colpirà il personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, estendendosi anche ai lavoratori delle imprese ferroviarie private come Italo. I passeggeri dovranno fare i conti con possibili cancellazioni totali o parziali dei treni, oltre a pesanti ritardi che potrebbero manifestarsi sia prima dell'inizio ufficiale della protesta sia dopo la sua conclusione

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