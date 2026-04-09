Conference League: Fiorentina sconfitta 3-0 dal Crystal Palace nell'andata dei quarti

Amara trasferta a Londra per la Fiorentina, battuta dal Crystal Palace nell'andata dei quarti di Conference League. La squadra di Vanoli dovrà ora compiere un'impresa al ritorno per sperare di accedere alle semifinali

LONDRA (INGHILTERRA) - Trasferta amara per la Fiorentina di Paolo Vanoli a Londra, in questa fase impegnata nella lotta per la salvezza in campionato, che esce sconfitta 3-0 dal Crystal Palace di Oliver Glasner nell'andata dei quarti di finale della Conference League . La partita, disputata al 'Selhurst Park', ha visto la squadra di casa imporsi con una prestazione convincente, mettendo in seria difficoltà i viola.

Le assenze pesanti da entrambe le parti hanno sicuramente condizionato le scelte degli allenatori, ma il Crystal Palace ha saputo sfruttare al meglio le proprie occasioni, mentre la Fiorentina ha faticato a concretizzare le poche opportunità create.\Il match inizia con un certo equilibrio, con la Fiorentina che tenta di imporsi, ma il Crystal Palace, guidato dall'esperienza di giocatori come Kamada, risponde colpo su colpo. Il momento chiave della partita arriva con il rigore concesso dall'arbitro Rumsas per un fallo di Dodo su Guessand, trasformato poi da Mateta. Questo gol scuote la Fiorentina, che subisce un secondo gol, realizzato da Mitchell su assist di Munoz, in una fase in cui la difesa viola appare sbandata. Il primo tempo si chiude con il Crystal Palace avanti 2-0 e una Fiorentina in affanno. Nella ripresa, la Fiorentina prova a reagire, ma la sfortuna si mette di mezzo, con Fabbian che colpisce la traversa. Il Crystal Palace controlla la partita, trovando il terzo gol con Sarr, che chiude definitivamente i conti. La squadra di Vanoli dovrà ora compiere un'impresa al ritorno per sperare di accedere alle semifinali, mentre l'allenatore Glasner vede più vicina la qualificazione.\La prestazione della Fiorentina è stata al di sotto delle aspettative, con una scarsa incisività in attacco e una difesa che ha mostrato diverse lacune. L'espulsione di Dodo, che salterà la partita di ritorno, rappresenta un'ulteriore tegola per Vanoli. Il Crystal Palace, invece, ha dimostrato di essere una squadra solida e ben organizzata, capace di sfruttare al meglio le proprie qualità. La vittoria per 3-0 rappresenta un risultato pesantissimo per la Fiorentina, che dovrà ora concentrarsi sul recupero psicologico e sulla preparazione della partita di ritorno al 'Franchi'. L'impegno in Conference League si intreccia con la lotta per la salvezza in campionato, rendendo ancora più complessa la situazione per i viola. La squadra dovrà trovare le forze per reagire e dimostrare di poter competere ad alti livelli, nonostante le difficoltà incontrate





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