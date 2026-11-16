Conferenza ANCI Verona 2026: Agenda Strategica per le Città Italiane

La Conferenza Nazionale dei Comuni Italiani si terrà a Verona dal 25 al 27 novembre 2026. Un evento chiave per politiche abitative, clima e coesione sociale.

La capitale veronese ospiterà dal 25 al 27 novembre 2026 la conferenza nazionale dei Comuni italiani, un appuntamento istituzionale di primaria importanza per il dibattito pubblico. L'edizione di quest'anno, intitolata "25 al 27 novembre 2026 a Verona", riunirà amministratori locali, rappresentanti del Governo, delle istituzioni e del mondo economico e sociale per tre giornate di confronto sui temi strategici per il futuro delle città e delle comunità.

L'Apertura Istituzionale e i Relatori Chiave

La cerimonia di apertura si terrà mercoledì 25 novembre, alle ore 17, con la presenza del Presidente della Repubblica. Dopo i saluti istituzionali, è prevista la testimonianza di Walter Veltroni, dedicata alla figura di Giorgio La Pira, seguita dalla relazione del presidente ANCI e sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. L'Inno di Mameli sarà eseguito da Gianni Morandi, sancendo l'importanza simbolica dell'evento.

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Temi Centrali: Abitazioni, Digitalizzazione e Clima

I lavori della plenaria entreranno nel vivo con una giornata dedicata alle grandi questioni che interessano i Comuni. Le discussioni abbracciano le politiche abitative, il rafforzamento della pubblica amministrazione, la digitalizzazione e l'accessibilità dei diritti al ruolo delle città italiane nell'agenda europea. Spazio sarà dedicato anche alla sicurezza energetica e alle risposte dei territori ai cambiamenti climatici.

Sviluppo Urbano e Patrimonio Culturale

Un altro pilastro fondamentale del programma prevede la valorizzazione del patrimonio culturale e turistico come motore di sviluppo delle comunità. Questo approccio mira a integrare la conservazione storica con le esigenze moderne di crescita economica, garantendo che le risorse storiche contribuiscano attivamente al benessere sociale ed economico dei territori coinvolti nelle iniziative.

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Sessioni Tematiche: Sicurezza, Mobilità e Salute

Il confronto proseguirà sui temi della sicurezza urbana e della mobilità, dell'educazione, dello sport, della salute, dell'inclusione e del contrasto alle dipendenze. Queste sessioni mirano a fornire risposte concrete alle sfide quotidiane che le amministrazioni locali devono affrontare, promuovendo modelli di gestione innovativi e partecipativi per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Rapporto Finale e Prospettive Post-PNRR

La giornata conclusiva ospiterà la presentazione del rapporto, dedicato alle prospettive di coesione, competitività e modernizzazione istituzionale oltre la stagione del PNRR. Ad animare le sessioni saranno sindaci provenienti da tutta Italia, esponenti del Governo, rappresentanti delle istituzioni e delle principali realtà economiche e produttive del Paese, in un dialogo sulle priorità dell'azione amministrativa e sulle prospettive di sviluppo dei territori.