Conferenza delle Regioni blocca la manovra: sanità e bollo auto sotto attacco

Le Regioni di tutto lo schieramento politico si uniscono contro il Governo Meloni per la carenza di fondi nella sanità. Il nodo del bollo auto e il possibile ricorso alla Corte Costituzionale.

Le Regioni italiane hanno dichiarato guerra aperta al governo sulla legge di bilancio, presentando un fronte unito inaspettato che cancella le tradizionali divisioni politiche. Durante l'ultima riunione della Conferenza delle Regioni, governatori di centrodestra e centrosinistra hanno concordato una tesi comune: le risorse economiche stanziate per la sanità sono drammaticamente insufficienti per garantire i servizi essenziali. Per comunicare questa opposizione strutturale, è in fase di redazione una lettera ufficiale che verrà inviata direttamente al Palazzo Chigi, con l'obiettivo di costringere il governo ad un ripensamento immediato sulle priorità di spesa.

La domanda di sei miliardi per la sanità

Il cuore del contendere risiede nella necessità urgente di integrare almeno sei miliardi di euro per il corretto funzionamento del sistema sanitario nazionale. Secondo quanto dichiarato dalle fonti della Conferenza, l'incremento di fondi già previsto dalla manovra governativa servirebbe a malapena a coprire l'aumento dei costi delle bollette energetiche e l'adeguamento salariale del personale sanitario. Senza un ulteriore apporto finanziario, le Regioni si trovano nella impossibilità di coprire i costi operativi essenziali, rischiando di dover attingere a fondi regionali inesistenti. La cifra richiesta non è casuale, ma rappresenta il minimo sindacale per evitare il collasso dei servizi ospedalieri.

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Unità politica nonostante le differenze

La reazione al testo di legge non conosce sponde politiche, creando un'allarmante omogeneità di posizioni tra tutte le amministrazioni territoriali. Anche le Regioni guidate da partiti di maggioranza, come la Lombardia sotto la giunta di Attilio Fontana, hanno alzato il primo vero muro di resistenza. L'assessore alla Sanità della Lombardia Guido Bertolaso ha definito insostenibili i tagli previsti, sostenendo di non avere le risorse per mantenere gli standard richiesti. Anche i governatori di Forza Italia e Fratelli d'Italia hanno lanciato segnali di forte insofferenza, dimostrando che la preoccupazione per il futuro della sanità locale supera qualsiasi calcolo di convenienza politica partitica.

Rischi costituzionali e possibili ricorsi

La gravità della situazione spinge alcuni governatori a valutare soluzioni giuridiche estreme, incluso un eventuale ricorso alla Corte costituzionale. Michele de Pascale, presidente dell'Emilia-Romagna, ha espresso chiaramente la possibilità di portare il governo davanti al giudice delle leggi se la manovra non subirà modifiche sostanziali. La sua argomentazione si basa sul principio che il finanziamento attuale della sanità si stia allontanando pericolosamente dal dettato costituzionale, che garantisce il diritto alla salute come fondamentale. Difendere la Costituzione diventa quindi la leva principale per contestare la legittimità delle scelte di bilancio governative.

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I nuovi nodi: trasporto pubblico e bollo auto

Oltre alla sanità, le Regioni hanno identificato altre due criticità fondamentali nella manovra: il finanziamento del trasporto pubblico e la questione del bollo auto. Il governo aveva promesso il restituzione dei fondi mancanti derivanti dall'abolizione del bollo, ma le pieghe del decreto contengono troppi distinguo che generano timori di nuovi buchi di bilancio. I governatori temono che anche su questi fronti si creino carenze strutturali, minacciando ulteriormente la capacità di spesa delle amministrazioni locali. La mancanza di chiarezza su questi punti sta alimentando la sfiducia generale verso le promesse fatte dalla maggioranza.

Le risposte del Governo e della maggioranza

Di fronte a questa levata di scudi, le risposte del governo restano tese e difensive, senza lasciare margini significativi alle richieste regionali. Lucio Malan, capogruppo di Fratelli d'Italia, ha respinto l'accusa di tagli alla sanità, definendo tali le riduzioni avvenute nel passato ma negando qualsiasi taglio attuale. Il politico ha sottolineato che le risorse sono per definizione limitate e ha aggiunto che l'attenzione deve spostarsi anche sulla modalità di spesa dei fondi già stanziati. Questa posizione rigida rischia di acuire il conflitto, poiché le Regioni non intendono accettare definizioni tecniche che ignorano la realtà dei costi in aumento.