Conferenza di Accra: Ghana e CARICOM chiedono scuse, cancellazione debiti e fondo globale per le riparazioni della schiavitù transatlantica

Capi di Stato africani e caraibici hanno adottato un piano di 19 punti che prevede scuse ufficiali, rimborso dei debiti, restituzione di beni culturali e finanziamenti per la giustizia climatica, oltre alla creazione di un Fondo Globale per le Riparazioni.

Il presidente ghanese John Dramani Mahama, il primo ministro delle Barbados Mia Amor Mottley e numerosi dignitari internazionali hanno partecipato venerdì a una cerimonia di deposizione di corone di fiori presso il Castello di Christiansborg, ex fortezza dedicata alla tratta degli schiavi, all'interno di una conferenza consultiva di alto livello tenutasi ad Accra.

L'incontro, che ha riunito capi di Stato di Namibia, Liberia, Senegal, São Tomé e Príncipe e la vicepresidente della Guinea Equatoriale, ha rappresentato il culmine di tre giorni di negoziati tra l'Unione Africana e la Commissione CARICOM sulla Giustizia Riparatoria. Durante la cerimonia, il presidente Mahama ha sottolineato che la storia non impone colpa personale, ma richiede una risposta responsabile: "Nessuno di noi presenti in questa sala è direttamente responsabile delle atrocità della tratta transatlantica, ma tutti noi abbiamo il dovere di affrontarne le conseguenze".

Il documento finale, approvato con 19 punti, prevede la creazione di un Fondo Globale per le Riparazioni, la cancellazione totale dei debiti per i paesi più colpiti, la restituzione di beni culturali saccheggiati e di resti ancestrali, nonché finanziamenti dedicati alla giustizia climatica. Viene inoltre richiesto di riformare le istituzioni finanziarie internazionali per garantire una rappresentanza più equa del Sud globale, di preservare i forti e i castelli costieri come luoghi di memoria, e di introdurre percorsi di cittadinanza e diritto di ritorno per le diaspore africane.

Il piano non indica specificamente quali nazioni debbano emettere le scuse, ma invita tutti i paesi che hanno beneficiato economicamente della schiavitù a riconoscere il proprio ruolo e a contribuire al processo riparativo. La risoluzione delle Nazioni Unite, adottata a marzo con 123 voti favorevoli, aveva già definito la schiavitù transatlantica "il crimine più grave contro l'umanità", ma era stata ostacolata da Stati Uniti, Israele, l'Unione Europea e altri 52 paesi che si erano astinuti o avevano espresso riserve, temendo una gerarchia tra i crimini contro l'umanità.

Il presidente francese Emmanuel Macron, intervenuto in video dall'Elysée, ha ricordato che gli schiavizzati erano stati "strappati dalle loro terre, deportati, disumanizzati e trattati come merci", aggiungendo che le riparazioni non devono essere percepite come un punto d'arrivo ma come l'inizio di un percorso più ampio di riconciliazione. La stessa Francia, nel mese precedente, aveva abolito le leggi dell'epoca schiavista che definivano gli schiavi come "beni mobili", senza però includere richieste di risarcimento.

Con più di 12,5 milioni di afrodescendenti strappati dalle loro case tra il XV e il XIX secolo, i movimenti per le riparazioni sottolineano la necessità di affrontare legami persistenti di razzismo, disuguaglianze economiche e trauma storico, mentre gli organismi africani e caraibici si avvicinano alla prossima Assemblea Generale delle Nazioni Unite per presentare il loro piano unificato





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