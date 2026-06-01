Conferma ufficiale: Ebola scongiurato in Sardegna, ma allarme per violazione dei protocolli sanitari

Il Ministero della Salute ha confermato che il paziente rientrato dal Congo non è stato contagiato dal virus Ebola. Tuttavia, l'uomo aveva fatto scalo a Il Cairo prima di atterrare a Fiumicino, violando i rigidi protocolli sanitari.

La conferma ufficiale è arrivata direttamente dal Ministero della Salute , mettendo la parola fine a una domenica di fortissima tensione in Sardegna . Tutto è iniziato sabato 30 maggio, quando un uomo è rientrato in Italia dopo un viaggio nella Repubblica democratica del Congo.

Nemmeno ventiquattr'ore dopo, la comparsa di alcuni sintomi sospetti ha fatto scattare l'allarme. Il paziente, applicando la massima prudenza, ha allertato subito il 118. Da quel momento si è attivata la macchina della sicurezza sanitaria. L'uomo è stato trasferito d'urgenza all'ospedale di Cagliari e ricoverato in un reparto speciale ad alto biocontenimento, come previsto dai rigidi protocolli nazionali per i casi sospetti di febbri emorragiche.

Sono stati spediti d'urgenza a Roma, destinazione Istituto Spallanzani, i medici e gli specialisti per studiare i sintomi del paziente. Il responso dei medici, fortunatamente, ha escluso il contagio da virus Ebola. Il paziente resta sotto osservazione a Cagliari per curare i sintomi (evidentemente legati a un'altra patologia), ma l'incubo Ebola, per ora è scongiurato.

Resta l'allarme invece per la violazione dei rigidi protocolli sanitari: l'uomo rientrato dal Congo aveva fatto scalo a Il Cairo prima di atterrare a Fiumicino e pertanto aveva potuto rientrare in Sardegna con protocolli standard e senza che venisse attenzionato dal ministero della Salute





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