La Cassazione conferma la condanna a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero. Il gioielliere di Grinzane Cavour ha ucciso tre rapinatori nel 2021 in un episodio giudicato aggressione deliberata e non legittima difesa.

La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la condanna definitiva per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour in provincia di Cuneo, colpevole dell'uccisione di due uomini e del ferimento di un terzo. La pena irrogata è di 14 anni e 9 mesi di reclusione, una sentenza che chiude definitivamente il lungo iter giudiziario iniziato con gli eventi del 28 aprile 2021.

Dettagli del caso e dinamica dell'attacco

L'episodio criminale ha avuto luogo nel luglio dello scorso anno quando la corte d'assise di Cuneo ha emesso la prima condanna, poi oggetto di appello e ricorso in Cassazione. I fatti risalgono al 28 aprile 2021, quando tre malviventi hanno assalito il negozio di gioielli gestito da Roggero. Durante il tentativo di furto, il proprietario del locale ha reagito utilizzando un'arma da fuoco, mettendo fuori combattimento i tre aggressori. Due delle vittime sono decedute per le ferite riportate, mentre la terza è rimasta gravemente ferita.

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Le motivazioni della sentenza della Cassazione sono lapidarie e non lasciano spazio a interpretazioni favorevoli all'imputato. I giudici supremi hanno stabilito che non vi è stata alcuna mera imprudenza o imperizia nel calcolo del pericolo e dei mezzi di salvezza da parte di Roggero. Al contrario, l'azione è stata definita una scelta volontaria e cosciente, incanalata nei binari di una deliberata aggressione non giustificata dalla necessità della difesa personale o dei beni.

Rifiuto della legittima difesa da parte dei giudici

La Corte di Cassazione ha esaminato minuziosamente le circostanze in cui si sono svolti gli spari, arrivando a escludere categoricamente la sussistenza della legittima difesa, sia essa reale o putativa. I giudici hanno sottolineato che la condotta di Mario Roggero è stata posta in essere in un momento in cui il pericolo per la vita e l'incolumità personale dei suoi familiari era ormai venuto meno. Lo stesso imputato avrebbe potuto percepire nitidamente che la minaccia non era più immediata.

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Un elemento cruciale rilevato dalla Corte è che Roggero ha inseguito i rapinatori all'esterno della gioielleria. Gli spari sono stati esplosi in un momento in cui la rapina era ormai conclusa e i malviventi erano intenti a darsi alla fuga. I magistrati hanno specificato che l'uccisione è avvenuta a breve distanza e ad altezza d'uomo, con l'esplosione in rapida successione di plurimi colpi di arma da fuoco diretti esplicitamente contro le persone offese.

Analisi del dolo omicidiario e delle intenzioni

Per i giudici della Cassazione, il dolo omicidiario è stato desunto chiaramente dalla modalità degli spari. L'accettazione dell'evento letale in termini di previsione e volizione osta a qualsiasi tentativo di derubricazione delle imputazioni nelle fattispecie di omicidio colposo o preterintenzionale. Tale connotazione soggettiva è estranea alle modalità con cui sono stati rilasciati i colpi.

Ulteriori contegni sono stati considerati univocamente indicativi del proposito di farsi giustizia da sé, che aveva mosso Roggero. I supremi giudici hanno anche fatto riferimento alle dichiarazioni rilasciate dall'imputato nelle interviste successive ai fatti, nelle quali affermava che l'iniziativa assunta rappresentava l'unico modo per fermare i rapinatori e assicurarli alla giustizia. Questa affermazione è stata letta non come una giustificazione di legittima difesa, ma come prova della volontà punitiva e vendicativa.

Impatto sociale e conclusione del processo

La decisione della Cassazione segna la fine di un percorso legale che ha tenuto alta l'attenzione sull'equilibrio tra diritto alla difesa dei beni e uso sproporzionato della forza. La sentenza ribadisce il principio secondo cui l'azione lesiva deve essere necessitata da un'ingiusta aggressione in corso, condizione che nel caso di Grinzane Cavour non era più presente quando Roggero ha deciso di aprire il fuoco contro fuggitivi.

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La condanna definitiva di 14 anni e 9 mesi rappresenta una chiusura giuridica netta. Per la famiglia di Mario Roggero, la sentenza conferma la responsabilità penale per aver agito oltre i limiti della necessità. Per la comunità di Grinzane Cavour, l'episodio rimane un triste esempio di come la violenza privata e la volontà di vendetta non trovino alcuna copertura nell'ordinamento giuridico italiano, nemmeno nelle situazioni di alto stress e pericolo iniziale.