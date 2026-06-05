Confessa l'omicidio della madre, 48enne fermato per femminicidio: corpo nascosto in un manufatto in cemento

Un uomo di 48 anni ha confessato di aver ucciso la madre di 78 anni a San Vittorino dopo una lite. Il corpo è stato ritrovato all'interno di un manufatto in cemento grazie alle sue indicazioni. Il fermo è avvenuto dopo la denuncia dei familiari e l'uomo è accusato di femminicidio. Le indagini, coordinate dal procuratore aggiunto Maurizio Arcuri, proseguono per ricostruire la dinamica e le cause della lite.

"Ho ucciso mia mamma": fermato un 48enne. Aveva nascosto il corpo all'interno di un manufatto in cemento. La vittima era scomparsa da alcuni giorni. Le ricerche sono scattate dopo la denuncia dei familiari.

Durante l'interrogatorio l'uomo ha confessato, dove una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 anni al termine di una lite avvenuta a San Vittorino. Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata dai familiari della vittima. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti e ascoltato il figlio della donna, il quale, messo di fronte alle domande degli investigatori, avrebbe ammesso le proprie responsabilità.

Grazie alle indicazioni fornite dal 48enne, i militari hanno poi rinvenuto il corpo della donna all'interno di un manufatto in cemento dove era stato nascosto dopo il delitto. L'uomo si trova ora in stato di fermo presso la caserma dei carabinieri con l'accusa di femminicidio. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell'omicidio e chiarire cosa abbia provocato la lite sfociata nella tragedia. L'inchiesta è coordinata dal procuratore aggiunto Maurizio Arcuri.

Nelle prossime ore saranno eseguiti ulteriori accertamenti sul corpo della vittima e raccolte le testimonianze utili a definire il quadro della vicenda





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Femminicidio Omicidio Madre Lite Familiare San Vittorino Carabinieri Corpo In Cemento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Omicidio a San Vittorino: figlio uccide la madre 78enne e confessaUna donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 a San Vittorino, periferia di Roma. L'uomo ha confessato il femminicidio ai carabinieri e il corpo è stato ritrovato in un manufatto in cemento.

Read more »

Roma, uccide la madre e nasconde il cadavere: fermato 48enneÈ successo a San Vittorio, periferia Est della Capitale. L'uomo ha confessato l'omicidio

Read more »

Chivu: 'Dumfries ha fatto il suo, l'Inter non poteva fermarlo. Palestra mi piace, sul mercato abbiamo diversi piani'L'allenatore nerazzurro si confessa in una lunga intervista, tra passato, presente e futuro.

Read more »

Omicidio a Roma: donna di 78 anni uccisa dal figlio 48enneUna donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio 48enne nella zona di San Vittorino, alla periferia est della Capitale. Il corpo della donna è stato scoperto dai carabinieri che avevano avviato le indagini dopo una denuncia di scomparsa presentata dai familiari.

Read more »