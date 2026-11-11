Confessione clamorosa in aula: il marito ammette l'omicidio di Ramona Rinaldi

Svolta processuale a Como: l'uomo accusato dell'omicidio della moglie Ramona Rinaldi confessa in tribunale. La madre dell'imputato sviene in aula mentre viene richiesta una nuova perizia psichiatrica.

Il processo penale che vede imputato il marito di Ramona Rinaldi, una giovane donna di trentanove anni trovata senza vita impiccata nel bagno della loro casa a Veniano la mattina del ventuno febbraio duemilaventicinque, ha subito una svolta drammatica e inattesa durante le ultime udienze tenutesi presso il tribunale di Como.

L'accusato, un uomo di trentacinque anni, era stato indicato dalla Procura come il presunto autore del delitto, con l'aggravante di aver simulato un suicidio per nascondere la verità sui fatti. Tuttavia, nel corso di dichiarazioni spontanee rese in aula, l'uomo ha rotto il silenzio e ha pronunciato parole che hanno sconvolto l'aula: "Sono colpevole".

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Colpevolezza dichiarata

Questa confessione, riportata dal Corriere della Sera, ha lasciato letteralmente di stucco anche la sua stessa avvocata difensore, Alessandra Angelilli, dimostrando quanto fosse impreparata a una simile ammissione da parte del suo assistito. Durante le sue dichiarazioni, l'imputato ha chiesto pubblicamente perdono alla famiglia della vittima, ammettendo pienamente le proprie responsabilità nei fatti tragici che hanno portato alla morte di Ramona.

Ha dichiarato: "Voglio dichiararmi colpevole e fare le scuse alla famiglia e a tutti coloro che sono stati colpiti da questa vicenda". Ha aggiunto di aver tentato, fino a quel momento, di autoconvincersi che non fosse stato lui l'autore delle azioni che avevano condotto al decesso della moglie, ma ora non può più negare la verità.

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Raccontando i momenti precedenti la scoperta del corpo, ha affermato di essersi svegliato verso l'una di notte e di aver incontrato Ramona in cucina, dove l'avrebbe abbracciata forte piangendo. Successivamente, si sarebbe accorto che lei non respirava più e non si muoveva, senza però spiegare la dinamica esatta dell'accaduto o come sia avvenuta la strangolazione. Secondo le ricostruzioni preliminari degli inquirenti, l'uomo avrebbe ucciso la moglie per poi appendere il suo corpo in bagno utilizzando la cintura dell'accappatoio.

Nuovo esame psichiatrico

La confessione ha avuto ripercussioni immediate anche sul piano giuridico e psicologico all'interno del palazzo di giustizia. Poiché in precedenza era stata disposta una perizia psichiatrica sull'uomo, il quale era stato definito parzialmente incapace di intendere e di volere, ora sarà necessario procedere con una nuova valutazione forense per aggiornare il profilo psicologico dell'imputato alla luce di queste nuove ammissioni.

La tensione accumulata in aula è esplosa quando, subito dopo la confessione, la madre del trentacinquenne accusato ha avvertito un grave malore ed è stata soccorsa tempestivamente dal personale sanitario presente all'interno del tribunale. Questo evento ha ulteriormente acuito il clima di drammaticità che avvolge l'intera vicenda, trasformando un procedimento giudiziario già complesso in un caso emblematico di rivelazioni shockanti e conseguenze umane devastanti per tutte le parti coinvolte, inclusa la famiglia della vittima che attende risposte definitive sulla giustizia.