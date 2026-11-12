Confessione Daniele Re omicidio Ramona: processo rimandato a dicembre

Daniele Re ha confessato l'omicidio di Ramona a Como. La Corte d'Assise ha disposto nuova perizia psichiatrica e rimandato il processo al 2 dicembre per valutare la sua capacità mentale.

Il processo per l'omicidio di Ramona si è arrestato mercoledì 11 novembre nell'aula del Tribunale di Como, in provincia di Como, per un'inaspettata svolta drammatica. Daniele Re, marito dell'uccisa, ha interrotto il iter processuale con una confessione spontanea che ha sorpreso l'intera sala, incluso il suo stesso avvocato difensore. L'uomo, che fino a quel momento aveva mantenuto la sua innocenza, ha annunciato la sua colpevolezza al termine dell'istruttoria dibattimentale.

Confessione spontanea e dinamica del delitto

Daniele Re, 35 anni, ha iniziato la sua dichiarazione con un'esplicita richiesta di scusa alla famiglia e ai parenti della vittima. Ha raccontato di essersi addormentato alle 00:00 e di essersi risvegliato alle 01:00, raggiungendo poi la moglie in cucina. Descrivendo l'abbraccio, ha affermato di averla stretta forte e di aver pianto, accorgendosi solo dopo averla lasciata che non respirava più e non si muoveva.

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Nonostante la confessione, Re ha fornito una dinamica dei fatti parziale, omettendo dettagli cruciali su come la morte sia avvenuta esattamente. Dalle udienze precedenti era emerso che Ramona sarebbe stata uccisa impiccata in bagno, utilizzando la cintura dell'accappatoio di casa a Veniano, in provincia di Como, luogo del delitto avvenuto il 21 febbraio 2025. La confessione non ha chiarito questi aspetti tecnici, lasciando l'aula in attesa di verifiche successive.

Reazione dell'avvocato e stato mentale

L'avvocato difensore Alessandra Angelelli ha dichiarato di essere rimasta sotto shock dalla confessione, scoppiando in lacrime in aula. La legale ha sottolineato come il dolore di Re fosse emerso in modo incredibile durante le dichiarazioni, ma ha anche espresso perplessità sulla sua precedente negazione del reato. Secondo Angelelli, l'uomo potrebbe aver nascosto a se stesso ciò che era realmente accaduto, vivendo una sorta di alienazione psicologica fino a quel momento.

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L'abogada ha spiegato che fino a oggi Re sembrava trattare la morte di Ramona come se non fosse realmente avvenuta, negando la realtà dei fatti. La difesa ritiene che solo ora, con la confessione, l'uomo si sia reso conto di ciò che è successo. Il motivo esatto che ha scatenato questa improvvisa rivelazione non è stato chiarito, ma la difesa si appresta a incontrare il suo assistito nel carcere di San Vittore per valutare questo nuovo percorso difensivo.

Nuova perizia e rinvio del processo

In risposta alla confessione, la pm Antonia Pavan ha richiesto un supplemento di perizia psichiatrica per Daniele Re. L'obiettivo è valutare nuovamente la sua capacità di intendere e di volere, considerando che le indagini precedenti avevano già accertato una parziale incapacità mentale al momento della morte della moglie. La Corte d'Assise ha accolto immediatamente l'istanza della procura, riconoscendo la necessità di un nuovo accertamento tecnico.

Di conseguenza, il processo è stato ufficialmente rinviato al 2 dicembre. In questa data la corte valuterà i risultati della nuova perizia psichiatrica, che potrebbe influenzare significativamente la valutazione della responsabilità penale di Re. Il rinvio permette alla giustizia di approfondire la condizione mentale dell'imputato, fondamentale per determinare la gravità del reato e l'entità della pena da comminare nel giudizio finale.