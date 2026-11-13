Confimi Industria contro la manovra: Agnelli denuncia crisi industriale e tagli offensivi

Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria, critica la mancanza di aiuti concreti per le aziende e l'energia, definendo la manovra economica offensiva per famiglie e imprese.

Paolo Agnelli, presidente di Confimi Industria e imprenditore bergamasco considerato una figura di spicco nel settore metalmeccanico, ha lanciato una dura accusa contro la recente manovra economica del governo di centrodestra. L'industriale di terza generazione, che guida una confederazione rappresentativa di circa 45mila imprese per un fatturato aggregato di 85 miliardi di euro e 650mila dipendenti, esprime una profonda delusione rispetto alle aspettative nutrite all'insediamento dell'esecutivo. Secondo Agnelli, la strategia finanziaria approvata è priva della volontà di supportare concretamente il tessuto produttivo nazionale, portando il Paese verso un declino irreversibile senza misure emergenziali adeguate.

La critica alla politica fiscale e al costo energetico

Paolo Agnelli definisce la manovra attuale evanescente e privo di senso logico nella sua focalizzazione esclusiva sulla tenuta dei conti pubblici. L'imprenditore sottolinea che il costo dell'energia rimane il problema strutturale principale per le aziende, determinando un aumento generalizzato dei prezzi nell'alimentare, nell'acciaio, nel ferro e nelle materie prime. Questa inflazione ha innescato l'aumento dei tassi della Banca Centrale Europea, una decisione che Agnelli considera un errore strategico perché attuata in un contesto di produzione risicata e calo dei consumi, anziché durante periodi di euforia economica.

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Le conseguenze di questa scelta monetaria si riflettono direttamente sulle imprese e sulle famiglie attraverso l'aumento degli interessi sul credito e sui mutui. L'industriale sostiene che la manovra non affronta la gravità della situazione, ignorando il rischio concreto di chiusura delle acciaierie e lo svanire del tessuto imprenditoriale e sociale. La mancanza di risorse adeguate spinge Agnelli a chiedere un'uscita, magari temporanea, dal patto di stabilità per garantire la sopravvivenza delle aziende locali e nazionali.

Insufficienza degli aiuti alle famiglie e alle imprese

La critica si estende anche alle misure di sostegno verso le famiglie, con Paolo Agnelli che definisce offensivo il taglio dell'Irpef che garantirebbe solo un aiuto di 1,5 euro al mese. Questa somma risulta insignificante per famiglie che attraversano difficoltà economiche serie, dimostrando una distanza tra le politiche fiscali e la realtà dei costi della vita. Agnelli evidenzia come lo Stato risponda a un emergenza nazionale con interventi simbolici che non alleviano il carico finanziario reale sui cittadini, alimentando un senso di abbandono tra la popolazione.

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Anche per il settore industriale gli aiuti sono giudicati insufficienti e mal indirizzati. Le aziende che ricevono piccoli contributi sono costrette a reinvestirli immediatamente nel campo delle rinnovabili, senza risolvere i problemi operativi di base. Il presidente di Confimi Industria segnala l'esistenza di 4.000 domande inevase nel settore delle energie rinnovabili, chiedendo una riforma amministrativa che snellisca i tempi delle pratiche burocratiche. Questa lentezza suggerisce a Agnelli che forse a qualcuno non interessa realmente lo sviluppo del fotovoltaico o del nucleare, criticando l'approccio di aziende come Enel.

Confronto internazionale e necessità di sforamento dei vincoli

Di fronte alla chiusura degli impianti annunciata da Federacciai e alle difficoltà diffuse, Paolo Agnelli insiste sulla necessità di seguire l'esempio di altre nazioni europee come la Francia, che in periodi di crisi hanno scelto di sforare i vincoli di bilancio. L'imprenditore ritiene che la preoccupazione per i conti pubblici con l'Europa non debba prevalere sulla sopravvivenza delle imprese e dei posti di lavoro. Secondo la sua analisi, quando lo Stato vede i cittadini in difficoltà e le aziende sul punto di chiudere, deve agire con decisione e risorse extra, similmente a quanto avvenuto durante la pandemia di Covid.

La posizione di Paolo Agnelli segna un distacco significativo dall'appoggio iniziale mostrato verso il governo di centrodestra. Sebbene di solito gli industriali tendano a schierarsi con questa coalizione, Confimi Industria si dichiara tra i più delusi per la mancanza di una comprensione della gravità della situazione attuale. La manovra viene giudicata priva di una volontà politica reale di salvare il modello produttivo italiano, lasciando le aziende a gestire da sole un contesto macroeconomico sempre più ostile e complesso senza un supporto statale strutturato e tempestivo.